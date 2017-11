Tras casi cinco temporadas de servicio, el arquero David Ousted dejará Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps ya es parte del pasado para el arquero David Ousted. El danés de 32 años perdió la titularidad en el equipo canadiense sobre el final de la temporada en manos del neocelandés Stefan Marinovic, y -tras 144 partidos en la MLS- no será parte del plantel de los Caps en 2018.

"No regresaré", señaló Ousted en el evento de cierre de la campaña 2017 del cuadro de Vancouver, en el que jugó desde verano de 2013. "El entrenador y el club me dijeron en junio que no ejercirían la opción de mi contrato, así que tendré que buscar otra cosa", expresó.

El veterano futbolista, además, reveló que el club le dijo tiempo atrás que tendría que aceptar un recorte en su sueldo si deseaba permanecer en Vancouver. "Creo que eso no fue justo con la forma en la que actué. Así que, obviamente, tenemos que seguir por caminos separados".



Ousted todavía desconoce cuál será su próximo equipo. En su despedida dio a conocer que se tomará algunas semanas para analizar qué es lo mejor para él y su familia. Si bien el regreso al fútbol europeo parece posible, no descarta permanecer en la MLS, una liga en la que ha destacado en años recientes.

"Estoy decepcionado, especialmente con los dos últimos meses que pasé aquí", admitió el portero. "Estoy orgulloso de lo que he hecho este año. También estoy orgulloso de la manera en la que jugué. Obviamente, no pude finalizar la temporada, algo que me hubiera encantado, pero las cosas son como son. Es un poco decepcionante, pero he tenido cuatro años y medio muy grandes aquí".



"Siempre estuve 100% comprometido con el club", agregó Ousted. "Nada me hubiera gustado más que irme de aquí en un gran momento. Quise finalizar mi estadía aquí de una manera apropiada, y creo que lo conseguí".