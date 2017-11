"Toronto FC se jugará toda la temporada en 90 minutos", dijo el español Víctor Vázquez

Antes de la definición de la Conferencia Este ante Columbus Crew, el ex futbolista del FC Barcelona expresó que el de los 'escarlatas' fue "el mejor equipo de la MLS" en 2017.

Los jugadores de Toronto FC no quieren seguir entrenando y pensando. Solo quieren jugar y buscar la clasificación a la segunda final consecutiva por el título de la MLS. El momento será esta noche, cuando el cuadro escarlata reciba en un abarrotado BMO Field a Columbus Crew SC, el rival en la definición de la Conferencia Este (7:30 pm ET, FOX Deportes).

El empate sin goles de la semana pasada en el MAPFRE Stadium deja abierta la puerta a un montón de posibilidades. Pero algo está claro: una victoria llevará a Toronto FC a la meta del encuentro por la MLS Cup, que también se jugaría en su propia casa.



Dentro del plantel de Greg Vanney nadie piensa que el Crew pueda arruinar los planes del casi todopoderoso conjunto canadiense.

"Fuimos el mejor equipo de la MLS. Todo el mundo pudo verlo", expresó el volante español Víctor Vázquez tras el entrenamiento del martes. "Toronto FC se jugará toda la temporada en 90, o quizás 120 minutos. Estamos preparados para eso. Tenemos al mejor plantel de la MLS y lo haremos, seguro".

"Estamos muy entusiasmados", agregó el capitán Michael Bradley. "En esta época del año lo único que quieres hacer es jugar. Entrar en la cancha, tener la oportunidad de competir y dejarlo todo ahí. El tiempo entre uno y otro partido ha transcurrido de maera lenta, pero lo hemos empleado de la mejor manera posible. Ahora no se puede hacer nada más. Tenemos que recuperarnos durante estas últimas horas y estar preparados cuando suene el silbato".



Toronto llega al último partido de la Conferencia Este con un impactante récord como local. El super líder de la MLS 2017 finalizó la temporada regular con 13 victoria, una derrota y tres empates en el BMO Field. Entre las victorias de este año está una goleada por 5-0 sobre el Crew.

"Nos sentimos extremadamente confiados", continuó Bradley. "Más allá del trofeo del Supporters' Shield (la pieza que se entrega al mejor equipo de la temporada regular), lo que para nosotros eso significa es que pudimos dictar cómo terminaría nuestra temporada. Sabíamos que cada segundo partido de cada serie de los Playoffs los jugaríamos en casa. Sabíamos que la final (por la MLS Cup) -si llegamos allí- será en nuestra casa. Y la relación que este equipo tiene con nuestros aficionados, con quienes nos apoyan y con la ciudad es bastante especial. Espero que el miércoles por la noche tengamos un ambiente increíble allí".



La decisión de la Conferencia Este es un punto importante en la trayectoria que Bradley inició con Toronto en 2014. El equipo, año tras año, ha ido evolucionando hasta llegar al punto de ser uno de los grandes favoritos a ser el campeón de esta temporada.

"Este camino ha sido más largo que los últimos doce meses", aseguró el volante estadounidense. "No sentimos ningún tipo de peso. Partidos como este son el que uno siempre quiere jugar", añadió. "En noches grandes, donde todo está en juego. Los jugadores y los equipos que asimilan este tipo de situaciones, que no se sienten superados por ellas, que no se preocupan por lo que pueda pasar o por cualquier otra cosa. Esos son los equipos que se otorgan a sí mismos las mejores opciones".



"Esta es la culminación del trabajo de tres años y medio", expuso Vanney, elegido esta semana como el Entrenador del Año en la MLS. "Las vivencias de los muchachos que han estado aquí durante mucho tiempo han sido transmitidas a quienes llegaron recientemente. Quienes su unieron a este club entendieron rápidamente cuan especial es jugar aquí, delante de nuestros aficionados. Cuan importante es estar en este club".

"Todo es parte de un proceso", finalizó Vanney. "Ha sido un viaje largo. Esta noche tomaremos todas nuestras vivencias y las pondremos en juego en un partido".