Toronto FC se aferra al súperliderato con golazo de Giovinco y gran jugada del panameño Cooper

Toronto FC ya tiene varias semanas como líder general de la MLS, pero Chicago Fire le viene pisando los talones a tan solo un punto de distancia, por lo que el cuadro canadiense tiene un reducido margen de error para continuar en la punta.

En un difícil partido el viernes por la noche, evitaron el tropezón que Chicago espera ansiosamente con un triunfo de 2-0 sobre New England Revolution.

El primer gol llegó en la primera parte cortesía de una gran jugada del panameño Armando Cooper.

El canalero realizo la jugada clave en las afueras del costado derecho del área grande. Metió un servicio con todas las ventajas para los atacantes y sorpresivamente apareció el defensor Drew Moor a segundo poste para cerrar la pinza y mandar el balón a la red.



Panameño Armando Cooper le pone medio gol a Drew Moor para adelantar 1-0 a Toronto

Y si bien Sebastian Giovinco estuvo a punto de convertir el segundo en un tiro libre que Lee Nguyen despejó de cabeza en la línea de gol, los Revs también estuvieron muy cerca del empate con un remate del mismo Nguyen que paso a centímetros del poste y en los minutos finales con un remate de Teal Bunbury que Alexander Bono atajó espectacularmente.

Con el Revolution volcado al ataque buscando el empate en el tiempo adicional, Víctor Vázquez mandó un pelotazo para que Giovinco quedara mano a mano con un defensor y con su enorme talento convirtiera un golazo que selló la victoria.

A pesar de que New England hoy no está en puestos de Playoffs, el encuentro no era sencillo para los canadienses considerando que a principios del mes, Revs los había goleado y aún son uno de los únicos dos equipos que han vencido a los Escarlatas en la actual campaña.



