"Todo Uruguay va a estar pendiente de la final de la MLS", asegura 'el Rey Midas' Nicolás Lodeiro

TORONTO, ON -- En 2016, Nicolás Lodeiro fue una de las sensaciones de la MLS. En menos de media temporada el volante charrúa llegado desde Boca Juniors fue un valor determinante para que Seattle Sounders resucitara desde el fondo de la tabla para -finalmente- lograr contra todo pronóstico llegar a la final de la liga y quedarse con el título.

Hoy Lodeiro no es una novedad. Toda la liga lo conoce. Y -por si fuera poco- tiene a todo un país detrás. "Ahora Uruguay sigue mucho más a la MLS. Al haber sido yo campeón prestan más atención a los partidos. Todos van a estar pendientes de la final. Eso me motiva".



El impacto que Lodeiro causó el año pasado fue tan profundo, que sus rivales se dedicaron a estudiarlo para evitar ser sorprendidos nuevamente. Esa reacción tuvo efecto en el 10 sudamericano. "Quizás no comencé el año de la mejor manera, sin jugar al nivel que yo quería. Pero tuve la constancia de seguir trabajando. Nuca bajé los brazos y ahora estoy en una final", explicó con orgullo.

"Traté de estudiar a los rivales para seguir mejorando, pese a que este año los rivales fueron más duros porque ya conocían mi juego", reveló Lodeiro. "Trabajé mucho para jugar más rápido, para ser más inteligente, para posicionarme mejor. Eso me ha ayudado. Ahoa me toca demostrarlo en la final".



Lodeiro es un buen símbolo de los que son los Sounders modelo 2017. "El grupo está tranquilo", asegura con calma. "Nunca nadie habla de nosotros, ni dice que tenemos grandes jugadores. Nosotros estamos cómodos de esa manera", añadió. "Maduramos, siempre trabajamos, incluso cuando las cosas no nos salen como queremos. Ya lo demostramos en los Playoffs. Ahora en la final vamos a tener la oportunidad de probar que se puede llegar trabajando en silencio".

El uruguayo de 28 años es una especie de Rey Midas en el fútbol internacional. Con excepción del Corinthians, Lodeiro fue campeón en todos los equipos en los que jugó de manera profesional: Nacional (Uruguay), Ajax (Holanda), Botafogo (Brasil), Boca (Argentina) y Seattle Sounders (Estados Unidos).



"Todos los títulos son especiales. Pero el último se recuerda más, porque uno no sabe cuándo podrá volver a vivirlo", confesó. "Estos últimos campeonatos los sentí más porque los pude celebrar con mi familia, y con mi hijo especialmente. Verlo feliz a él me hace sentir distinto. Y en Seattle estoy muy a gusto, lo celebro como hincha también".

"Me pone contento estar jugando este tipo de partidos finales, estar presente en las finales", admitió. "No es una coincidencia. Uno siempre se prepara para llegar a esto. No es suerte. Hay trabajo, hay sacrificio".



El jugador franquicia ve un partido ante Toronto distinto al de la final del año pasado. "Creo que habrán diferencias con respecto al juego. Los dos equipos están proponiendo más. Nosotros tenemos jugadores diferentes. Somos dos equipos a los que nos gustan jugar. Los dos mejores equipos de la liga".