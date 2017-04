Tim Howard se disculpó a través de Facebook por su altercado con un aficionado de SKC

Tim Howard, arquero de Colorado Rapids y de la selección de Estados Unidos, fue multado económicamente y suspendido por tres partidos de temporada regular por haber empleado lenguaje inapropiado con un espectador local en el partido en el que su equipo perdió por 3-1 en su visita a Sporting Kansas City, ocurrido el pasado 9 de abril.

El futbolista no se había pronunciado de manera pública sobre este castigo el pasado fin de semana. A través de su cuenta en Facebook Howard pidió disculpas por lo ocurrido y solicitó que la liga y los equipos adopten medidas que tiendan a minimizar este tipo de altercados.



"Luego de revisar el incidente, mi liga y mi equipo eligieron castigarme y suspenderme por casi el 10% de la temporada, pero no dijeron una sola palabra acerca del comportamiento del aficionado o la negligente seguridad", manifestó el deportista.

"Si bien todos queremos aficionados apasionados, hay una línea que nunca debería ser cruzada. No está bien que un aficionado en aparente estado de ebriedad pueda estar a centímetros del rostro de un deportista y le pueda gritar obscenidades", prosigue Howard en su nota.

"No digo que quiero censura a los aficionados, o que la seguridad vaya en contra de la pasión", aclaró. "Pero todos merecemos un ambiente que sea amigable y seguro", expresó. "No me molestan -e incluso los disfruto- algunos duelos verbales con los aficionados, pero no quiero que se burlen de mí por mi raza por mi condición (el Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico), algo que no ocurrió en Kansas City, pero que sí pasa muy frecuentemente.



"Quiero que la seguridad mantenga a los fans a una distancia apropiada para que una confrontación física resulte imposible", reclamó Howard. "Reitero una vez más mi culpa en este asunto, pero solicito a la MLS, a Sporting Kansas City, Colorado Rapids y a las instituciones deportivas en general a que revisen las interacciones entre aficionados y los atletas, tanto con respecto a qué cosas están permitidas como a la supervisión de esa cuestión".

Tras la sanción impartida por la MLS el equipo de Colorado Rapids emitió el siguiente comunicado: "Tim Howard realizó un desafortunado y lamentable error por el cual está siendo castigado por la MLS. Aceptamos la decisión de la liga y esperamos seguir adelante. Los incidentes que sucedieron durante nuestro encuentro en Sporting Kansas City el pasado fin de semana no representan a Colorado Rapids ni el carácter y las creencias de Tim, dentro y fuera de la cancha".



