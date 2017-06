Sporting KC aplasta pronósticos y sin estrellas se perfila al Superliderato de la MLS

Sporting Kansas City siempre está ahí, constante. Uno de esos clubes que no hace mucho ruido en términos de fichajes de alta casta, pero que aun así mantiene protagonismo en la MLS, más como actor de reparto que como figura principal.

La ultima vez que el club se perdió los playoffs fue en 2009, cuando eran conocidos como los Kansas City Wizards y no tenían su propio estadio, el flamante Children's Mercy Park. Desde su cambio de nombre, de logo, de colores y de plaza en 2011, el cuadro azul siempre ha estado presente en la postemporada, llegando a la cúspide de su historia moderna en 2013, cuando alzaron la MLS Cup al derrotar a Real Salt Lake.



Sin embargo, desde su triunfo en 2013, la constancia que los caracterizaba se ha convertido en otra cosa: Medianía. El club azul se ha caracterizado en las ultimas temporadas por ser un equipo más en los playoffs, el cual es eliminado para darle espacio a otros que han surgido como protagonistas por sus fichajes estelares (Toronto, Seattle) o sus famosas academias (FC Dallas).

En 2017, el club comandado por Peter Vermes ha venido demostrando que está listo para dejar de ser ese actor de reparto y tomar el estrellato.

Con 30 puntos a su nombre, Sporting Kansas City es líder absoluto de la Conferencia del Oeste, por encima del siempre dominante FC Dallas (25 puntos), del LA Galaxy de Giovani dos Santos (22 puntos), el Seattle Sounders de Clint Dempsey (21 puntos).



Sporting KC ha tomado ventaja gracias al estructurado estilo de una base de elementos que vienen jugando juntos por varios años. Jugadores como Graham Zusi, Benny Feilhaber, Matt Besler y el hondureño Roger Espinoza conocen el sistema de Vermes de memoria y la constancia de su juego se evidencia en cada pase.

Esa constancia de Sporting KC se ha manifestado de gran manera en casa, donde aun no pierden esta temporada tras ocho partidos (seis triunfos y dos empates). Fuera de casa, su forma no había sido la mejor, pero el club se quitó la sal el sábado pasado con un sólido triunfo por 2-1 sobre el Galaxy, equipo al que no le ganaban como visita desde 2010.



Con gol de fantasía, Ike Opara marca el segundo para Kansas City UniMás 0 Compartir

Con ese triunfo, Sporting KC es el primer club del Oeste en llegar a 30 unidades esta temporada y es superado solamente por clubes del Este que cuentan con grandes figuras: El Toronto FC de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y Michael Bradley (35 puntos) y el Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger (34 puntos). El New York City FC de David Villa también tiene 30 unidades. Sin estrellas de tanto renombre, Sporting Kansas City estaría a punto de dar la sorpresa este año.