Sporting Kansas City y los Red Bulls, a todo o nada en la final de la Copa Abierta de EEUU

El miércoles por la noche (9 pm ET | ESPN 2) se jugará la final de la edición número 104 de la Copa Abierta de Estados Unidos, una de las competiciones de fútbol más antiguas en el mundo entero. El escenario del partido decisivo será el Children's Mercy Park, donde el local -Sporting Kansas City, campeón de este torneo en 2004, 2012 y 2015- recibirá a New York Red Bulls, un equipo que jamás ha podido alzar hasta ahora el apreciado trofeo. Dos clubes que se aproximan al encuentro definitorio de manera diferente.



Sporting Kansas City, vencedores y motivados

El SKC viene de ganar por 3-1 a New England Revolution, un marcador que le permite mantenerse en las primeras posiciones de la Conferencia Oeste, con 44 puntos, a una unidad de distancia del líder, Vancouver Whitecaps.

La victoria frente a los 'Revs' fue trabajada y exigente en lo físico, pero los jugadores del Sporting ven con optimismo la final del miércoles luego de haberse quedado con los tres puntos en el partido del pasado sábado.



"Creo que lo manejamos bien", dijo tras ese encuentro el defensa central y capitán Matt Besler. "Honestamente, creo que las cosas nos salieron de manera casi perfecta. Jugamos la mayor parte del partido con un hombre de más [por la expulsión directa del delantero Krisztian Nemeth]. Nos pusimos 3-1 sobre el minuto 60, así que tuvimos media hora sobre el final del partido para jugar más tranquilos y mantener la pelota".

"No creo que hayamos gastado mucha energía y eso es bueno de cara al partido del miércoles", concluyó Besler.

Pese a que Sporting Kansas City puso sobre la cancha a un montón de jugadores titulares frente a New England el entrenador Peter Vermes confía en que el estado de sus jugadores no se resienta en el partido decisivo ante el cuadro taurino, su tercera final de la Copa Abierta en los últimos seis años.



"Jugamos el sábado y volveremos a hacerlo el miércoles", expuso Vermes. "No hay duda de que podemos manejarlo bien desde el punto de vista físico", agregó. "Me gusta que estemos con un buen ritmo para jugar el próximo partido. La final contra los Red Bulls está en nuestras mentes. Hicimos un buen trabajo al ganar contra New England y ahora nos concentramos y preparamos para el partido del miércoles".

"La victoria nos dio confianza", reconoció Graham Zusi, figura de Sporting Kansas City y de la selección estadounidense. "Pero lo del miércoles es algo disntino; es una final. Sabemos que los Red Bulls vendrán aquí con una mentalidad fuerte. Para ellos será a todo o nada, y nosotros también tenemos que actuar de esa manera".



Red Bulls, con titulares descansados

El club albirrojo reservó a una gran parte de sus jugadores titulares en el empate sin goles del domingo ante Philadelphia Union, una señal clara de la importancia que Jesse Marsch y el club dan a la final de la Copa Abierta. Los Red Bulls todavía no aseguraron su clasificación a los Playoffs, pero ninguna de las figuras taurinas protestó por no haber estado presentes como titulares en el duelo ante el equipo de 'la Ciudad del Amor Fraternal'.



"Para ser honestos, Jesse no nos dio ningún mensaje. No necesito que él me tome de la mano y me explique por qué no soy titular. Lo mismo pasa con Bradley [Wright-Phillips] y otros muchachos", manifestó el domingo el capitán del equipo, Sacha Kljestan. "Estamos todos juntos en esto.Todos sabemos cuán importante es el partido del miércoles para este equipo y este club. Sin que el entrenador dijera nada era obvio por qué no fuimos titulares el domingo".



Los habituales atacante titulares de los Red Bulls dejaron espacio el domingo a Gonzalo Verón, Derrick Etienne o el enganche Muhamed Keita. "Creo que fue la decisión adecuada", expresó Marsch. "Especialmente si tenemos en cuenta cuánto queremos ganar este trofeo y que no tenemos demasiadas oportunidades de jugar una final", añadió.

"Todos los que fueron titulares el domingo pueden ser titulares cualquier otro día", opinó Wright-Phillips. "Hay competencia por las posiciones en este equipo. Quienes jugaron ante Philadelphia simplemente demostraron eso".