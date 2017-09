¿Sin Playoffs no hay Ignacio Piatti? ¿Seguirá el crack argentino en Montréal en 2018?

El enganche finaliza su contrato en diciembre y todavía no se ha anunciado la renovación de su vínculo con el equipo canadiense.

¿Salvado por la campana? No tanto. Pero de estar virtualmente sin opciones de clasificar a los Playoffs, Montréal Impact pasó a 'ver la luz' e lusionarse con la posibilidad de jugar la postemporada. Y todo gracias a la gran -y en el análisis previo improbable- triunfo a domicilio por 5-3 ante Toronto FC, su mayor rival y el mejor equipo de la MLS en lo que va de 2017.

La abultada victoria del miércoles por la noche en el BMO Field dejó al club francófono con 39 puntos, solo tres unidades por debajo de New York Red Bulls, hasta ahora el último clasificado en teoría a los Playoffs en la Conferencia Este.



Dos de los goles del conjunto entrenado por Mauro Biello fueron anotados por la máxima figura del equipo, Ignacio Piatti. Para alarma de muchos -especialmente en la provincia canadiense de Quebec- el enganche finalizará su contrato con el Impact en diciembre y -por ahora- nada indica que la renovación esté garantizada.

Con 32 años, Piatti vive -una vez más- una gran temporada en la MLS. Sin ser un delantero neto, el cordobés marcó hasta ahora 17 goles este año, lo que lo ubica apenas dos goles por detrás de David Villa, el líder de la estadística. El volante ofensivo -con una buena carrera en Sudamérica y Europa- es sin dudas la máxima figura de un equipo de Montréal que jamás renuncia a ser protagonista en la liga y que siempre aspira a luchar por el título.



Nadie sabe a ciencia cierta por qué el club todavía no ha hecho un esfuerzo concreto para amarrar el futuro profesional de Piatti para las próximas temporada. El sudamericano, mientras tanto, ha dejado claro en más de una ocasión que éstos pueden ser sus últimos encuentros con la camiseta del club canadiense.



¿Es una cuestión económica o existen diferencias más profundas? Distintas señales dan a entender que Piatti busca una alza sensible en su remuneración, pero poco trasciende en la que probablemente sea una de las negociaciones más herméticas de toda la MLS.

Pocos días atrás, luego de que el equipo fuera goleado en partidos sucesivos, el dueño de Montréal Impact -Joey Saputo- publicó una nota pública en la que mostró su desagrado por el mal desempeño deportivo y en la que, además, pidió disculpas a la afición. El empresario -sin mencionar nombres propios- prometió mejorar el plantel de cara a la temporada 2018.

¿Está 'Nacho' Piatti en los planes de Saputo para el próximo curso? Parece impensable que el Impact decida no contar con el que ha sido su máxima figura en las últimas tres temporadas. Pero -de manera pública, con un final de temporada regular cada vez más inminente- nada se mueve en el horizonte informativo en el tema que nos ocupa.



¿Puede depender el hipotético anuncio de renovación del argentino de la clasificación a la postemporada? Es una posibilidad, dentro del mar de especulaciones que envuelve a la situación que protagoniza el exfutbolista de San Lorenzo de Almagro.

En el hipotético caso de que Ignacio Piatti no renueve su contrato con el Impact, de seguro al volante ofensivo le surgirán una cantidad grande de 'novias' dentro de la MLS. ¿Qué equipo puede a día de hoy descartar de plano la posibilidad de incorporar a uno de los mejores talentos de la liga? Técnicamente hablando, el argentino no sería un 'agente libre', pero el efecto que su situación contractual podría generar en el mercado norteamericano podría ser profundo. Ya no habría que salir a buscar a un jugador 'parecido a Piatti' si el mismísimo Piatti está disponible.



Y, no olvidemos, el talento nacido en General Baldissera, tendrá -de seguro- a 'grandes' del fútbol argentino como el citado San Lorenzo, Boca o Independiente a la caza del que fue campeón de la Copa Libertadores en 2014. Parece lógico comenzar a proyectar que, clasifique Montréal o no a los Playoffs, se quede con el conjunto negriazul o no, Ignacio Piatti será protagonista de la información que se produzca en los próximos meses.