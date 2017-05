Sin intención de regresar al fútbol de México, Javier Aguirre tiene a la MLS como opción

Tras finalizar su vínculo contractual con el Al-Whada FC, equipo con el que ganó tres títulos en Emiratos Árabes Unidos, el entrenador mexicano Javier Aguirre desea dar una nueva dirección a su carrera, una decisión que podría traerlo -según sus palabras- a la MLS.



Lo que 'el Vasco' parece tener claro es que no desea regresar al fútbol de su país. "Sin ciclos que terminan", señaló en el marco de una entrevista concedida a Marca Claro y que reproduce el periódico Récord. "Cuando terminas la escuela, buscas otra escuela, otra carrera", agregó Aguirre. "Hay gente que va emergiendo, ahora mismo este muchacho Rafa Puente Jr., Jaime Lozano en Querétaro, (Francisco) Palencia, gente que son chavos. Es una cuestión generacional".



Descartada la opción de la Liga MX el técnico de 58 años tiene claro que su futuro podría estar en el mayor mercado asiático o en Estados Unidos. "Quiero seguir dirigiendo", manifestó el exseleccionador de México. "Ahora mismo tengo la oportunidad de ir a China, tengo la MLS que me ha buscado los últimos tres, cuatro años, aún no me decido".

Así como no cree que su futuro esté en su tierra, Javier Aguirre tampoco se ve de regreso en Europa. "Prefiero algún mercado emergente, tengo un montón de ofertas, si quiero firmo contrato en China y me voy. Ahora me daré un respiro. Llevo dirigiendo desde 1996 y no he parado, salvo un par de pausas", concluyó.



Osasuna: El club que Javier Aguirre levantó y que no logró sostenerse sin él Javier Aguirre obró milagros con el Club Atlético Osasuna durante cuatro mágicas temporadas en las cuales un equipo humilde, pero digno, se habló de tú con los grandes de España. Todo comenzó tras el Mundial 2002, cuando 'El Vasco' dejó a la Selección Mexicana para probar fortuna en Europa con el Osasuna, club con el cual jugó una temporada en 1986. El presidente que lo fichó fue Patxi Izco. Aguirre se llevó de México con él hasta Pamplona al zaguero Manuel Vidrio y al delantero Carlos Ochoa. Ninguno logró establecerse en el balompié ibérico. Mientras Carlos Ochoa veía los partidos sentado en la banca, Manuel Vidrio al menos jugó cinco partidos de liga marcando un gol. Para mantener al Osasuna en primera, Aguirre contó con el formidable guardameta español Ricardo, quien venía del Mánchester United. 'El Vasco' valoró tanto a Ricardo que incluso lo convenció de irse con él a la selección japonesa como entrenador de arqueros en 2014. Aguirre también contó con los goles del nueve australiano John Aloisi, quien metió el gol con que Australia eliminó a Uruguay para clasificarse a Alemania 2006 tras más de 30 años de ausencia. Sin embargo, el verdadero goleador osasunista fue el serbio Savo Milosevic, quien anotó más de 20 goles en tres temporadas para afianzar al equipo en primera división. El argentino Bernardo Romeo solamente contribuyó con cuatro goles para el Osasuna, pero su contribución defensiva y su nunca dar un balón por perdido le ganaron la confianza de Javier Aguirre. 'Nuestro objetivo cada año es juntar 43 puntos para garantizar la permanencia', era el lema del entrenador mexicano en Pamplona. En la temporada 2004-2005, no obstante, el Osasuna de Aguirre hizo algo más que juntar 43 puntos: se metieron a la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia. Aquí aparece el contención charrúa Pablo García, quien ficharía por el Real Madrid. En un partido dramático hasta los tiempos extras, el Betis de Sevilla se impuso al Osasuna. La buena noticia fue que el Betis estaba clasificado a Champions y el subcampeonato de la Copa del Rey le valió al Osasuna para calificar a la Copa de la Uefa. Mientras Aguirre dirigió al Osasuna, el estadio cambió su nombre de 'El Sadar' a 'Reyno de Navarra'. Hubiera sido para celebrar quedarse en primera división, o para celebrar calificaciones a competiciones europeas, la afición osasunista siempre invadía el campo de 'El Sadar'. Gracias a Aguirre, el Osasuna se olvidó de la zona roja de la tabla y comenzó a apuntar hacia puestos europeos (entre el cuarto y el séptimo puesto de la clasificación general). Aguirre también tuvo buen ojo para las jóvenes promesas: él consolidó a Juanfran Torres (hoy jugador del Atlético de Madrid y de la Selección de España) en primera división con Osasuna. Javier Aguirre también debutó a Raúl García en primera. Ha sido la mejor venta en la historia del Osasuna cuando Aguirre se lo llevó al Atlético de Madrid a cambio de más de 13 millones de dólares. Su primera incursión en la Copa de la Uefa no fue buena, pues cayeron eliminados ante el Rennes de Francia en primera ronda. Quien aparece en la imagen es el delantero camerunés Pierre Webó. Aguirre siempre expresó que el objetivo del Osasuna era garantizar la permanencia. Pero la campaña 2005-2006 vería al cuadro 'rojillo' terminar en cuarto puesto de la general y clasificado a la ronda previa de la Champions. El Osasuna cayó en la ronda previa de la Champions ante el Hamburgo (Aguirre ya se había marchado al Atlético de Madrid). Pero dejó una escuadra bien armada para disputar nuevamente la Copa de la Uefa. En la Copa de la Uefa 2006-2007, el Osasuna alcanzó las semifinales, donde cayó ante el Sevilla que a la postre se convertiría en el amo y señor de este torneo. Sin Aguirre, el Osasuna comenzó a perder su identidad como escuadra luchadora e inagotable. Por ello ficharon al dt español José Antonio Camacho, que tampoco dio resultados. El chileno Francisco 'Gato' Silva jugó en el Osasuna post-Aguirre que finalmente descendió a segunda división en el verano del 2014. El Osasuna atravesó una aguda crisis económica por sospechosos manejos de Patxi Izco. Pero aún así, y gracias al ídolo Enrique Martín Monreal, lograron el ascenso a primera tras acabar sextos en segunda división y vencer al Girona en el repechaje. Sin embargo, ante los pésimos resultados, la directiva del Osasuna cesó a Martín Monreal y puso al serbio Petar Vasiljević. El Osasuna de cualquier modo sigue último de la tabla. El Osasuna sigue siendo un club muy humilde y ahora su mejor futbolista es el portero italiano Salvatore Sirigu, procedente del París Saint-Germain. Pero Sirigu sigue siendo propiedad del PSG. El resto de la plantilla del Osasuna es de jugadores prácticamente desconocidos. Pasada más de la mitad de la campaña 2016-2017, el Osasuna tiene menos de 20 puntos y la meta de los 43 puntos de las épocas de Javier 'El Vasco' Aguirre suena a milagro imposible de suceder.

A lo largo de su carrera profesional Aguirre ha estado al frente de dos clubes mexicanos (Atlante y Pachuca), cuatro equipos de España (Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Espanyol de Barcelona) y el ya mencionado Al-Wahda emiratí. Además, 'el Vasco' ha sido seleccionador del 'Tri' -con el que ganó la Copa Oro de la CONCACAF en 2009- y del equipo nacional de Japón.