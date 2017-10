¡Sin descanso! Gio y Jona Dos Santos tienen plan de trabajo tras quedar fuera de Playoffs con LA Galaxy

A pesar de que el LA Galaxy no jugará la postemporada de MLS y sus jugadores se irán antes de tiempo a vacaciones, los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos ya tienen plan para mantenerse a nivel para selección.

De hecho, los dos le dijeron a FutbolMLS.com que conversaron al respecto con el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio. “Sí, lo hemos hablado con él (Osorio) y nos van a poner una planeación para llegar en buen nivel al comienzo de nuestra competición y estar a tono para selección”, dijo Jonathan.

Por su parte 'Gio' dijo que las cosas están claras entre seleccionador y jugadores, “sabemos, y él lo sabe, que queda en nosotros prepararnos bien físicamente y estar muy listos para el año que viene”.





De acuerdo a lo contado por el mayor de los Dos Santos, la plantilla del LA Galaxy retornará a trabajos el 20 de enero. Su último partido oficial será el 22 de octubre ante FC Dallas en Frisco, Texas. Es de esperarse que la última semana de octubre aún se mantengan en actividad con su equipo.

“Podríamos hablar de un mes nada más de para completa, pero nosotros trabajaremos muy fuerte con un entrenador personal y viéndolo todo de cara al año entrante que será muy importante para el club y para selección”, aseguró Giovani.

Jona tiene la confianza de que el trabajo les dará sus frutos. “Sí, es complicado el hecho de no tener partidos oficiales y competir”, aceptó. “Pero si entrenamos bien y nos cuidamos como si estuviéramos en competición cada semana, creo que no va a pasar nada”.



publicidad

La inactividad de los dos Santos se verá beneficiada por el campamento de Selección Nacional que incluirá los dos amistosos en Europa el 10 de Noviembre contra Bélgica y el 13 del mismo mes ante Polonia.





“Será importante para nosotros ese campamento, porque no estaremos compitiendo y esos dos partidos van a ser de mucha ayuda”, aseguró Jona, quien parece llevar la batuta de las discusiones sobre el plan de postemporada. “Le he dicho a Gio que no vamos a parar de entrenar, de prepararnos aunque no estemos compitiendo. Lo haremos como si saliéramos a la cancha cada domingo”.

Giovani por su parte destacó a los rivales, “son dos rivales de buen momento hoy en día, tienen grandes jugadores y será un gran test para nosotros medirnos a ese calibre”. Mientras que Jona apuntó a lo que se puede sacar de esa competencia, “van a ser partidos para nuestro fogueo, que van a ayudar a hacer mejor equipo, mejor grupo. Y serán duelos muy bonitos”.



Récord en la mente



publicidad

Pero antes de dejar la temporada de MLS, los dos Santos estarán con ‘El Tri’ en los dos últimos encuentros del Hexagonal Final de Concacaf.

Y aunque muchos pensarían que hay poco por jugarse, los hermanos tienen otra cosa en mente. “Nunca vamos a enfrentar un partido sin querer ganarlo”, dijo Gio. “Además, podemos romper la marca de mayores puntos en un Hexagonal y esa es una motivación extra para el grupo”.





Ante la tempranera eliminación del LA Galaxy, siempre queda la duda acerca de si existiría la posibilidad de jugar a préstamo el fin de año en algún otro lugar. Algo que con su experiencia, Giovani descarta.

“La idea puede que pase por la mente”, aceptó el delantero. “Pero es muy complicado, lo he visto en otras temporadas y cada vez es más difícil por las reglas”.

Así que descartado ese tema, el plan es seguir terminar la temporada de MLS, seguir la planeación que les entregue Osorio, estar en el campamento de noviembre y combinar trabajo con descanso para empezar de nuevo en enero.