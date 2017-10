Sin contrato para 2018, Kaká no descarta el retiro: "Uno siente que va llegando la hora"

En una entrevista concedida a un medio de su país el 10 expresó que no descarta imitar a Zinedine Zidane para convertirse en entrenador.

Si bien todavía quedan dos jornada por disputar antes de la finalización de la temporada regular, 'los Leones' de Orlando City se quedaron el pasado fin de semana sin opciones de clasificar a los Playoffs. Una situación que se reitera desde la llegada del equipo a la MLS, en 2015, y que puede generar que la directiva del club tome algunas decisiones trascendentes.

Uno de los puntos a tratar es la renovación de la máxima figura del equipo, Kaká. El jugador franquicia de 35 años finaliza su contrato con el club del centro del estado de Florida en diciembre y todavía no se ha hecho un anuncio oficial sobre la posibilidad de que continúe luciendo la camiseta púrpura en 2018.



En una entrevista concedida a la cadena brasileña Globo el enganche dio a entender que tiene delante de sí tres posibilidades profesionales: renovar su contrato con Orlando City, regresar a su país para jugar un último año como profesional en el Sao Paulo, o poner fin a su carrera. Más allá de esa disyuntiva, lo que Kaká tiene claro es que cuando cuelgue los botines va a tomarse un año sabático para descansar. Pasado ese período, el 10 quiere volver a estudiar y hacer el curso de entrenador, usando como inspiración al francés Zinedine Zidane, hoy técnico del Real Madrid.

"Hacer lo que hizo Zidane sería una buena idea", manifestó Kaká. "Él se retiró, se dio un tiempo y vio si eso era realmente lo que le gustaba. Estudió, hizo un curso, comenzó como entrenador del fútbol-base. Yo me veo por ese lado también. Ahora, hay gente que encuentra que ya estoy listo".



En el marco de la conversación con el medio de su país, Kaká reveló que finaliza con dolor los partidos que juega y que ya no le genera tanta satisfacción estar en el fútbol. "Cuando terminan los juegos siento mucho dolor, el cuerpo comienza a sentir eso. Entonces, ya no me da tanto placer. Es más un trabajo", reconoció.

Desde los 12 años, Kaká mantiene una rutina casi diaria de partidos y entrenamientos. "Los chicos juegan hoy, y mañana juegan de nuevo", expresó el crack. "Tengo 35 años ahora. Demoro más para recuperarme. Ahora es todo a otro ritmo. Entonces vas sintiendo que está llegando la hora", expuso.



Al mismo tiempo, el veterano futbolista es conciente de que si fuera entrenador tendría otro tipo de preocupaciones. "Tendría que ocuparme de la estructura que me rodee, de los aficionados, de un montón de otras cosas. Todavía no estoy preparado para eso. No tengo la experiencia de contar con esa otra visión".