Si la temporada MLS terminara hoy, ¿quién clasificaría?, ¿quién aún tiene oportunidad de colarse?

Kaká y Will Johnson Orlando City

Kaká y Will Johnson Orlando City Russ Isabella-USA TODAY Sports

La temporada 2017 de la MLS se encuentra a la mitad y en un receso por la Copa Oro, por lo cual es el momento idóneo para analizar donde se encuentran los equipos en su búsqueda de clasificarse a los Playoffs.

A la fiesta grande clasificaran 12 de 22 equipos, donde buscaran alzar la MLS Cup. Si la temporada terminara hoy, así se disputarían los duelos de Playoffs:

Conferencia Este

Descansarían hasta la ronda de Semifinales de Conferencia

#1 Chicago Fire, #2 Toronto FC

Primera Ronda de Playoffs

#3 New York City FC vs. #6 Columbus Crew SC

#4 Atlanta United FC vs. #5 Orlando City SC



Conferencia Oeste

Descansarían hasta la ronda de Semifinales de Conferencia

#1 Sporting Kansas City, #2 FC Dallas

Primera Ronda de Playoffs

#3 Houston Dynamo vs. #6 Vancouver Whitecaps FC

#4 Portland Timbers vs. #5 San Jose Earthquakes

Algo que no se consideró en los enfrentamientos anteriores, es el número de partidos jugados, lo cual favorece a los que tienen esos partidos de más. Si en lugar de contar los puntos obtenidos hasta ahora, contáramos los puntos por partido obtenidos, New York Red Bulls estaría clasificado por sobre Columbus Crew.

La verdadera cuestión, es saber cuántos de estos 12 equipos se mantendrán con el puntaje suficiente al final de la campaña para clasificar. La respuesta es que, tomando en consideración los dos últimos años, hay una alta probabilidad de que la gran mayoría clasifiquen.



publicidad

Analizando las últimas dos temporadas en prácticamente el mismo punto (alrededor del 55%) en el que se encuentra hoy la actual, descubrimos que solo tres equipos lograron colarse en la segunda parte de la campaña a los puestos de clasificación a final de cuentas. Lo hizo el Montreal Impact en 2015, D.C. United y Seattle Sounders en 2016.



Eso cuando tomamos en cuenta puntos totales a ese momento de la campaña. Pero si consideramos puntos por partido obtenidos, el número de equipos que lograron colarse en la segunda parte, es aún menor: apenas de dos. New England Revolution en 2015 desplazando a Orlando City, y Seattle Sounders en 2016 dejando en el camino a Vancouver Whitecaps.

Aún hay bastantes partidos por jugarse – pero los fanáticos de Columbus, Philadelphia, Montreal New England, D.C., Seattle, LA, Colorado, Salt Lake y Minnesota deben estar conscientes que muy posiblemente solo uno, o quizás dos, de entre todos ellos logren un boleto a los Playoffs.

Lo alentador, es que de ser uno de los que logre esa remontada, tiene como ejemplo al campeón Seattle Sounders del año pasado como modelo a seguir de que se puede llegar lejos viniendo de atrás.



publicidad