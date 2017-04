¿Seguir jugando o retirarse en diciembre? La disyuntiva del prestigioso Ashley Cole

Tras ganar la Premier League de Inglaterra con el Arsenal y el Chelsea el veterano Ashley Cole tiene un último objetivo antes de poner fin a su carrera como futbolista: obtener la MLS Cup con LA Galaxy.

Cole no tuvo el mejor comienzo de temporada. Se lesionó durante la pretemporada y no pudo jugar 90 minutos completos hasta el pasado fin de semana, en la victoria del Galaxy frente a Montréal Impact.



"La lesión no es todavía algo del pasado", confesó Cole. "Tengo 36 años y ya no me curo tan rápidamente como antes", agregó. "Pero me siento bien ahora, hice una buena pretemporada", dijo el inglés. "Quizás no estaba tan en forma como normalmente estoy ... Pero eso es la edad", explicó. "He estado entrenando duramente durante un mes un medio ya. Espero con ansias el próximo partido".

Cole tiene la doble responsabilidad de hacer todo lo posible para ganar el título, al mismo tiempo que debe guiar a los jóvenes integrantes del Galaxy para que se asienten en el primer equipo. Este último es un papel que tanto él como Jelle Van Damme han tenido que asumir desde el inicio de la temporada, debido a que varios nuevos futbolistas han tenido que actuar en la línea de defensa. El último de ellos fue Nathan Smith, de destacada actuación en el 2-0 frente al Impact.



"Ha hecho un gran trabajo. Está trabajando mucho; es el más joven de todos", apuntó el lateral británico. "Tanto Jelle como yo sabemos cómo trabajar juntos, pero es importante que podamos integrar a Nathan de a poco para que se adapte a nuestra forma de jugar, y lo ha hecho muy bien".

Ashley Cole llegó a Los Ángeles el año pasado, y pudo compartir una temporada completa con su compatriora Steven Gerrard. "Al llegar a esta ciudad me sentí en casa desde el primer momento gracias a los futbolistas y el personal del club", relató. "Esta es una nueva temporada y la ambición sigue, quiero ganar algo aquí", manifestó. "Todavía tengo mucho camino por recorrer, pero eso sigue en mi carrera. Nadie sabe si este es mi último año o si seguiré aquí".



Obviamente, la posibilidad del retiro está tan presente como sus ganas de seguir compitiendo. "Es algo que está en mi cabeza", reconoció Cole, de 36 años. "Obviamente, es algo que está cada vez más cerca. Yo simplemente quiero disfrutar", insistió el compañero de equipo de Giovani dos Santos. "Si esta es mi última temporada quiero disfrutarla. Quiero seguir ganando, pero deseo disfrutarla".