Seattle Sounders y el reto de soportar la ausencia de Clint Dempsey una vez más

El veterano estadounidense no estará en el partido de ida contra Vancouver Whitecaps ya que fue expulsado en la última fecha de la temporada regular.

Seattle Sounders debutará en playoffs con una situación que ya conoce: la ausencia de Clint Dempsey, el jugador símbolo de su ataque.

El delantero fue expulsado en la última fecha de la temporada regular y no estará en el partido de ida contra Vancouver Whitecaps de este domingo (8:30 p.m. ET, ESPN). En 2016 no lo tuvieron en todos los playoffs debido a las medidas que se tomaron por su condición cardíaca.

Y salieron campeones por primera vez.

Esto no quiere decir que los Sounders son mejores sin Dempsey. Lo que se rescata es pueden sobrevivir sin él.



Sin embargo, la lesión de Jordan Morris hace todo más complejo. Son dos armas menos en el ataque. Seattle podría estar planteando un partido de espera y contragolpe en el suelo canadiense.

“Debemos dejarlo a un lado [el tema de la expulsión de Dempsey]”, dijo el técnico Brian Schmetzer. “El equipo sabe resistir y lo hemos hablado: no vamos a dejar que una jugada defina nuestra temporada. Somos un gran club por eso”.



¡Adiós Clint Dempsey! Roja directa y Seattle se queda con 10 ante Colorado Rapids Univisiondeportes.com 0 Compartir

El ataque de Sounders en Vancouver tendría a Will Bruin solo en punta, mientras que Harry Shipp entraría en juego para darle más libertad a Nicolás Lodeiro de cara al gol.