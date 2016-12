Seattle Sounders empieza a mover sus fichas para defender el título de la MLS

Los Seattle Sounders ganaron el título de la MLS Cup por primera vez en su historia el pasado 10 de diciembre, un logro épico para la franquicia y la ciudad. Sin embargo, es un logro que tendrá muy poco tiempo de celebración.

Los jugadores se tendrán que reportar al primer campamento de entrenamiento del club el próximo 23 de enero, poco más de un mes después de la memorable final. Cuando lo hagan, será un equipo muy distinto al que levantó el ansiado título luego de que se realizaran varios movimientos en la nómina.

A tan solo 48 horas de haber ganado el torneo, el club anunció que no tomaría los contratos de 13 jugadores, incluyendo a figuras cruciales de la final como Nelson Valdez, Erik Friberg y Tyrone Mears. Algunos de esos jugadores podrían renegociar sus respectivos contratos con el club, aunque es muy probable que Valdez no sea uno de ellos. El delantero paraguayo brilló en los playoffs de la MLS, pero no logró anotar un solo gol en la temporada regular, lo cual es inaceptable para un Jugador Franquicia.



Los Sounders también perdieron al defensa lateral Dylan Remick, quien se unió a Houston tras ser seleccionado en el Draft de ingreso, y ficharon al portero Brian Meredith.

Además de estar a la espera de lo que ocurra con la recuperación de Clint Dempsey, quien ha estado por fuera de las canchas por cuestiones de salud desde agosto, los Sounders también estarán activamente participando en otros mecanismos de la liga para fichar jugadores, incluyendo la segunda ronda del draft de ingreso el próximo jueves, 22 de diciembre, la Prueba Anual de la MLS y el SuperDraft, los cuales se realizarán en Los Ángeles en enero.