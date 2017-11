Seattle se ilusiona con el regreso de Clint Dempsey para una definición a todo o nada ante Vancouver

El mítico delantero no pudo jugar el partido de ida de las Semifinales de Conferencia ante los Whitecaps por estar suspendido.

Llega la hora de la verdad para Seattle Sounders, el vigente campeón de la MLS. De lo que pase en la noche del jueves en el CenturyLink Field (10:30 pm ET, FOX Deportes), donde se definirá una de las Semifinales de la Conferencia Oeste, dependerá la posibilidad de que el equipo esmeralda pueda optar a lograr un doblete en la MLS Cup.

Con muchas bajas, los Sounders se presentaron el pasado domingo en el BC Place y lograron un valioso empate sin goles en el encuentro de ida de esta serie ante Vancouver Whitecaps, uno de sus dos máximos rivales históricos. La revancha se jugará -en principio- en condiciones más favorables, comenzando por el hecho de poder contar con el respaldo de una multitud que se hará presente en su estadio.



El encuentro disputado en suelo canadiense no tuvo demasiada acción frente a las dos porterías, pero sí que fue muy intenso en otros aspectos. Carl Robinson -el entrenador de los Whitecaps- tuvo intercambios de alto voltaje con Nicolás Lodeiro y Brian Schmetzer, jugador franquicia y entrenador de los Sounders. Algo que -se espera- no se reitere esta noche en Seattle. "Nosotros como club, y yo como entrenador, no queremos que nada de eso vuelva a ocurrir", expresó Schmetzer en uno de los entrenamientos del conjunto de Seattle. "Eso es pura distracción", agregó.

Para convertir la distracción en atención los Sounders contarán el jueves por la noche con el esperado regreso de Clint Dempsey, quien fue expulsado en el último partido de la temporada regular, ante Colorado Rapids. El aclamado delantero vio el primer partdo de los Playoffs de este desde el banquillo, tal como ocurrió el año pasado con todos los encuentros de postemporada en 2016, de los que 'Deuce' no pudo participar por estar en fase de recuperación de una dolencia cardíaca. En una manera más que figurada, Dempsey se manifiesta listo para recuperar el tiempo perdido.



"Siempre es difícil estar fuera de la cancha", manifestó el atacante. "Me pasó el año pasado, me perdí un montón de partidos. Me muero de ganas de jugar aquí delante de nuestros aficionados, en un partido tan importante", expuso la figura de la selección de Esados Unidos. "Será un gran desafío. Pero de eso se trata; jugar frente a una multitud e intentar dar lo máximo".

El del miércoles fue el primer contacto de Dempsey con la prensa tras la eliminación del 'Team USA' ante Trinidad y Tobago en el proceso de clasificación a la Copa del Mundo de 2018. "Obviamente, fue una decepción para todo el mundo", declaró el veterano futbolista. "Quizás llegó el momento de analizar al desarrollo de nuestro talento joven, de analizar a nuestros entrenadores, de analizar nuestro estilo de juego. Es una situación en la que debes dar un paso atrás para luego dar dos pasos adelante".



"Poder volver a contar con Dempsey nos convierte en un equipo más peligroso", evaluó Schmetzer. "Durante todo el año Clint nos ha hecho más efectivos. Ahora, nuestro rival además de preocuparse por Nico Lodeiro o Will Bruin, tendrá que tener en cuenta a un tercer jugador que es muy fuerte".

¿Podrán resolver Dempsey y sus compañeros de equipo la encerrona defensiva que los 'Caps' plantearon en el primer encuentro de las Semifinales? El delantero que luce el dorsal 2 en la espalda todavía no ha asegurado su lugar en los Sounders de cara a la próxima temporada, pese a ser el máximo anotador del club y un jugador absolutamente determinante en encuentros grandes y decisivos como el que se disputará el jueves por la noche.



