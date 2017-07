“Se llama “soccer”, la mascota del LA Galaxy “trollea” a Jose Mourinho y al Manchester United

En los Estados Unidos, el deporte rey se conoce como ‘soccer’ y no ‘football’, ‘futbol’ o ‘calcio’, pero en caso de que no esté claro, la mascota del LA Galaxy siempre estará ahí para recordarlo.

En un esfuerzo de corregir las diferencias culturales entre ingleses y estadounidenses, Cozmo decidió pasarle el mensaje al director técnico de Manchester United, Jose Mourinho, durante la visita del club inglés al Galaxy durante el fin de semana.



Y mientras que no sabe si Mourinho recibió el mensaje de buena manera, el volante francés Paul Pogba si decidió mostrarle a la mascota sus sentimientos sobre su aviso.



Pogba did not enjoy my #soccer sign 😔 pic.twitter.com/W3WNEKjOSN