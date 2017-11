¿Se cumple 'la Ley del Ex'? Goleador de Seattle regresa motivado y mejorado a Houston

¿Conseguirá anotar Will Bruin contra su ex equipo en la Final de la Conferencia Oeste? USA Today Images

Un año atrás Will Bruin sintió que para él había concluido una etapa. El hoy delantero de 28 años había pasado la totalidad de su carrera en Houston Dynamo, un equipo en el que cada vez tenía menos oportunidades, menos minutos de juego en la cancha. "Había pasado seis temporadas allí y necesitaba un reto en mi carrera, necesitaba recuperar ese fuego y esa pasión en mis entrañas", explicó el atacante en diálogo con Goal.

Hoy Bruin regresa al sur de Texas como futbolista titular de Seattle. Una pieza importante de los Sounders, ahora revitalizada, que buscará marcar ante su ex equipo. Pero cuando el atacante llegó al equipo campeón en 2016 nadie la garantizaba que tendría las oportunidades y los minutos que no le habían dado en el Dynamo. Tras ser suplente en la primera mitad de esta temporada, las lesiones de algunos de sus compañeros y los 11 goles anotados le valieron para ganarse la titularidad.



"Will llegó aquí buscando una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y lo ha hecho bien", destacó Brian Schmetzer, el entrenador de los Sounders. "Ha cumplido con todo lo que le hemos pedido. Se dislocó uno de los codos, pero es un chico tan duro, que lo soportó bien y fue capaz de darnos minutos e incluso marcar goles pese a esa adversidad. Eso dice mucho de él".

"Me he sentido más cómodo con el balón aquí", expresó el delantero. "Cuando ves a gente como Nico Lodeiro o Clint Dempsey y te fijas en la manera en la que controlan la pelota con sus pies, lo hacen de manera natural. No se preocupan por eso. Es como montar en una bicicleta para ellos", valoró Bruin. "Antes quería sacarme la pelota de encima enseguida. Ahora tengo una compostura diferente con ella cuando la tengo en mis pies. Soy más paciente y confío más en mis habilidades. Estar con Nico y Clint me ha ayudado".



El hecho de haberse marchado del Dynamo no significa que Will Bruin guarde malos recuerdos de su ex equipo. De hecho, el delantero reconoce que Houston ha cambiado mucho y de manera positiva este año. "Ahora tienen una identidad", aseguró. "Creo que Wilmer Cabrera hizo un gran trabajo al definir de qué manera iba a jugar el equipo, y se han apegado a ese estilo durante toda la temporada. Juegan a un ritmo alto, generan espacios y tienen grandes definidores en el área. En los últimos años el equipo no tenía esa identidad".

El atacante ya ha tenido oportunidad de anotar ante el Dynamo. Pero la aventura que comienza esta noche es diferente, es más elevada. ¿Conseguirá Bruin imponer 'la Ley del Ex' en una final de Conferencia? Comenzaremos a develar el misterio esta noche, a partir de las 9:30 pm ET (FOX Deportes).



