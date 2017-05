¿Se aproxima a su punto final la 'era Andrea Pirlo' en New York City FC y la MLS?

PURCHASE, N.Y. -- Este miércoles New York City FC realizó un entrenamiento reservado para muy pocos. Del mismo participaron los tres arqueros del primer equipo, los diez teóricos titulares y un jovencito de la academia celeste. A día de hoy eso significa que Andrea Pirlo -relegado al banquillo de recambios en los dos últimos encuentros- no fue de la partida.

Desde la explosión futbolística de Yangel Herrera -ocurrida dos jornadas atrás, cuando el volante debutó como titular frente a Columbus Crew- el jugador franquicia italiano no ha jugado ni siquiera un minuto en el conjunto de 'la Gran Manzana'. Una situación que se fue imponiendo de a poco, casi de manera natural cuando el joven venezolano comenzó a reemplazar de manera frecuente a Pirlo algo más de un mes atrás.



Herrera se marchó el lunes a Europa, donde se unió a la selección Sub-20 de su país, que en pocos días comenzará su participación en el Mundial de esa categoría, organizado por Corea del Sur. El poseedor del dorsal 30 en NYCFC estará al menos cuatro o cinco semanas en Asia y el debate sobre quién ocupará su lugar está vivo.

Pocos pueden debatir que, a día de hoy, el sudamericano cedido por el Manchester City supera con creces las prestaciones que a sus 37 años el italiano puede aportar sobre el terreno de juego. Herrera es más sólido en la marca, tiene un muy superior despliegue sobre la cancha, y ya ha anotado y gol y generado una asistencia, algo que 'il Maestro' todavía no ha conseguido en 2017.



El terceto de volantes formado por Maxi Morález, Alexander Ring y Yangel Herrera es probablemente el mejor centro del campo que New York City FC ha tenido desde su incorporación a la MLS en 2015. Con el 'vinotinto' en Asia, ¿quién puede reemplazarlo?



"Comenzamos a pensar sobre este tema el martes", explicó el entrenador Patrick Vieira a FutbolMLS.com. "Todavía no hemos tomado una decisión final", agregó. "Aguardaremos para verificar que todo el mundo esté en forma". Sin Herrera, NYCFC jugará tres partidos en siete días, todos ellos en condición de visitante. El próximo domingo enfrentará a FC Dallas; a mitad de semana jugará ante Real Salt Lake; y el siguiente domingo se medirá por tercera vez en el año a Orlando City SC. La exigencia para el cuadro celeste será máxima.

"Iremos a Dallas con 20 jugadores", explicó Vieira. "Algunos de ellos regresarán de Dallas a Nueva York, algunos de los que se queden en Nueva York viajarán a comienzos de semana desde Nueva York a Salt Lake City. Haremos rotaciones", reseñó el técnico francés.



Esos tres partidos pondrán a prueba a un plantel que hasta ahora ha dejado buenas sensaciones. Calor, altitud y largas horas de viaje en avión serán una buena medida para poner a prueba la resistencia y capacidad de recuperación de un plantel que combina a elementos jóvenes con veteranos consagrados.



Con Herrera en Corea del Sur es de suponer que Andrea Pirlo puede recuperar la titularidad en el conjunto azulado. Si bien no en la totalidad de los tres próximos encuentros, al menos en alguno de ellos. Durante toda su carrera el italiano ha sido un especialista en la demarcación que hoy está vacante, y tres juegos atrás nadie ponía en duda que el exjuventino era el dueño de esa posición.

Pero los inconvenientes defensivos de Pirlo -que quedaron en evidencia con la aparición del venezolano- siguen estando allí. ¿Puede el incombustible 21 soportar la dinámica que el cuarteto de volantes de FC Dallas aplican en cada uno de sus juegos? ¿Está el italiano capacitado para soportar los embates del 'rombo' que Orlando City volvió a poner de moda en la liga? La duda es grande, y está cada vez más instalada en el ambiente de la liga.



"Intentaré sacar lo mejor de cada jugador en los próximos partidos", expresó el jefe del cuerpo técnico. "Al mismo tiempo, quiero mantener la fortaleza que el núcleo del equipo está demostrando. No tendría ningún sentido que cambiara a 7 u 8 jugadores. Necesito a jugadores que tengan el 'tempo' de nuestro juego y que estén frescos".

Esa última frase de Vieira puede darnos la clave sobre el futuro de Pirlo en New York City FC. Tras dos encuentros sin acción el 'azzurro' pretende demostrar (a él, a sus compañeros) que puede ser un elemento positivo -y no una carga- dentro del once que salga a la cancha. El 'Pintor' disputó junto al resto de los suplentes un partido amistoso el martes. Vieira busca que quienes habitualmente no juegan (o juegan poco) lleguen con ritmo a la mini gira por el Oeste estadounidense.



Andrea Pirlo -uno de los jugadores mejor remunerados en la MLS- finaliza su contrato con NYCFC este año. De las oportunidades que tenga (y pueda aprovechar) en este mes de mayo dependerán en gran medida las opciones de que en octubre -o, mucho mejor, en diciembre- pueda despedirse de la afición azul cielo en una cancha de fútbol.