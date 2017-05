Schweinsteiger y Villa suben a la lomita en las Grandes Ligas

Dos excampeones mundiales de la FIFA tendrán la experiencia del primer lanzamiento en un juego de las Grandes Ligas.

El alemán Bastian Schweinsteiger es el invitado de Chicago Cubs para abrir las acciones contra Philadelphia Phillies el martes. El mediocampista recibió clases especiales de Dax McCarty para hacer el mejor papel. Chicago Cubs es el actual monarca del béisbol norteamericano.



When @DaxMcCarty11 coaches @BSchweinsteiger on throwing the first pitch at tonight's @Cubs game 😂 ⚾️ pic.twitter.com/SHrQX1jtcU

— Chicago Fire (@ChicagoFire) May 2, 2017