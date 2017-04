Schweinsteiger es ignorado en foto casual con jugadores del Chicago Fire...

Una viajera desaprovechó una oportunidad que otros quisiera tener: sacarse una foto con el alemán Bastian Schweinsteiger, estrella del Chicago Fire.

La escena ocurrió en la sección de entrega de equipaje del aeropuerto de Toronto, Canadá, y fue captada por Eric Gehrig, asistente técnico del equipo.

"Esta pobre señora pidió una foto con los jugadores del Chicago Fire...si tan solo supiera", escribió Gehrig.



This poor lady asked for a picture with the @ChicagoFire players...if she only knew 😂🤔 Let's get 3 2moro! 🔥⚽️#cf97 pic.twitter.com/ei3JH9hrBE

La imagen muestra que Schweinsteiger disfrutó de su condición anónima y tomó la foto sin recelo alguno. El mediocampista después tomaría una selfie en uno de los íconos de la ciudad canadiense.



Greetings from Toronto. Looking forward to my first away game with @ChicagoFire tonight 👍🏼 pic.twitter.com/d2ye2j3Cyt

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 21, 2017