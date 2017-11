"Sabía que no podía seguir", confesó Jozy Altidore tras marcar el gol que puso a Toronto FC en la final de la MLS

Jozy Altidore podría no haber continuado sobre la cancha. Un duro golpe recibido en los primeros minutos del segundo tiempo del partido decisivo de la Conferencia Este pudo haber cambiado la suerte de Toronto FC. "Sabía que no podía seguir", explicó el delantero estadounidense tras el encuentro. "Había tenido un problema con este mismo tobillo en el comienzo del año. Así que ya lo sabía", relató.

Pero Altidore no salió de manera inmediata. Lo intentó, forzando hasta donde se podía forzar. "Me lo vendaron, y seguí probando. Tenía claro que no podía poner ningún peso sobre ese tobillo", admitió, en declaraciones reproducidas por el periódico Toronto Sun.



Los seis minutos de agonía pagaron un rédito espectacular. En el 60' una combinación a tres bandas entre Altidore, Sebastian Giovinco y Víctor Vázquez finalizó con el único gol de la serie final frente a Columbus, marcado por el gigante delantero nacido en el estado de Nueva Jersey.



‘Taquito’ de Giovinco, ‘Magia’ de Vázquez y definición de Altidore para el primer gol de Toronto Univision Deportes Network 0 Compartir

El premio a la persistencia, quizás a la tozudez. "Sentí dolor todo el tiempo", explicó el ariete escarlata. "Pero estos son los momentos por los que uno juega al fútbol. Noches como esta, donde todo está en juego".

Ante un planteo calculado e inteligente de parte de Columbus Crew, la llave para abrir el cerrojo del conjunto aurinegro la tuvo Altidore. "Cuando estás en el túnel -preparado para entrar a la cancha en noches como esta- y ves que a tu espalda está Jozy, es algo que se siente muy bien", manifestó Michael Bradley, capitán de Toronto FC. "Uno ya sabe qué tipo de cosas él puede hacer. Sabes que él dará todo lo que tiene".



Víctor Vázquez, el ‘arquitecto’ del Toronto FC sobre el pase a la final: “Siempre somos fuertes” Univision Deportes Network 0 Compartir

Por segundo año consecutivo, el club canadiense clasificó a la final de la MLS. "En esta temporada nos hemos enfrentado a más adversidades", recalcó Bradley. "Tuvimos que jugar la postemporada con algunos de nuestros muchachos suspendidos. Pero nuestro grupo es resiliente. Lo hemos demostrado durante todo el año. Encontramos la manera de ganar partidos".