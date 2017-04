"Sabemos que Atlanta United es una revolución en la MLS", asegura el atacante Yamil Asad

Hay un equipo que está en boca de todos en América del Norte. Atlanta United sorprende por la calidad de su juego y de sus jugadores. Y por el valiente planteo y estilo que su entrenador, Gerardo Martino, imprimió a un club sin historia.

“Sabemos que Atlanta United es una revolución en la MLS”, comentó con orgullo a FutbolMLS.com Yamil Asad, uno de sus integrantes. “Cada vez que jugamos en casa la gente nos hace sentir eso. Aquí los hinchas son muy apasionados y la verdad es que eso está muy bueno”.



La actualidad, es toda de entusiasmo para el atacante nacido en Buenos Aires. Una sensación que comenzó con un llamado telefónico. La sorpresa fue mayúscula cuando Asad supo que al otro lado de la línea estaba Gerardo Martino. “Fue un sábado al mediodía”, recuerda el futbolista. “Me habló de la idea del cuerpo técnico, la idea del club con este nuevo proyecto. A partir de ese momento no lo dudé y supe que mi destino estaba en Atlanta”.

Un destino que le depararía la titularidad y un papel importante que en su propio país le costaba encontrar. Yamil Asad jugó desde el inicio los cuatro encuentros que Atlanta United disputó hasta ahora en la temporada regular de la MLS. Y -pase lo que pase en el futuro- su nombre quedará grabado para siempre en la historia por haber marcado el primer gol del equipo rojinegro en la liga.



Yamil Asad marcó el primer gol en la historia del Atlanta United

En el minuto 25 del choque frente a New York Red Bulls del 5 de marzo el atacante puso sobre la mesa su carta de presentación. Un tanto que hizo delirar a un repleto Bobby Dodd Stadium y que dejó una marca imborrable en el futbolista de 22 años. “Por más tiempo que pase, eso va a quedar escrito y fue muy lindo por todo lo que se vivió esa noche”, recuerda Asad. “La cantidad de gente que estaba en el estadio, la atmósfera que se vivió. Pese a que ese partido lo perdimos fue algo muy lindo y para mí fue inolvidable”.



Quizás sea muy pronto para efectuar afirmaciones de carácter definitivo, pero el 11 parece haber dado con el equipo adecuado en el momento preciso. El estado de gracia de Asad tiene -en sus propias palabras- un gran responsable: Gerardo Martino.

“Yo ya tenía referencias de él como entrenador. Eran todas buenas, y sinceramente estoy confirmando todo eso”, agrega Asad. “Te da gusto entrenar y jugar para él, porque uno comparte y está encantado con la idea de juego. Salvo en casos contados son puntos muy importantes que yo en mi corta experiencia todavía no había tenido”, explica con alegría. “Es un entrenador ante el que hay que sacarse el sombrero”.







La importancia del ‘Tata’ y sus colaboradores en el cuerpo técnico trasciende lo estrictamente futbolístico. Yamil y muchos otros de sus jóvenes compañeros de equipo nacidos en Latinoamérica se sienten amparados por poder expresarse con comodidad en un equipo de trabajo en el que no solamente se habla de manera frecuente su mismo idioma, sino que también se comparten códigos y vivencias personales.



“Para mí en lo personal eso es importantísimo”, asegura. “Sumemos a eso que yo estoy solo, no estoy en pareja. Es muy importante poder hablar con los entrenadores o con tus compañeros”, recalca Asad. “En otros clubes algunos compatriotas a los que conocemos no lo pasan tan bien en ese aspecto. En Atlanta, ya sea por el cuerpo técnico, por los compañeros o por el personal del club, te hacen sentir como en casa”.



Fin del entrenamiento con mi amigo y goleador @TitoVillalba15 Gracias @ATLUTD y toda su gente por el apoyo fue increíble. ATL 👏🏾👏🏾🔴⚫️ pic.twitter.com/OFdD1GcPhv — Yamil Asad (@YamilAsad11) March 19, 2017



Pese a la confianza que el equipo ha depositado en él, Asad no se siente un titular ‘fijo’ en Atlanta. “Cada vez que arranca la semana con este cuerpo técnico todos los jugadores arrancamos de cero, con los mismos puntos”, explica. “Se analiza la semana que tenemos, el nivel que tenemos y cómo entrenamos. Al futbolista que no le toca jugar le hace sentir importante y útil para el equipo que el entrenador vea todas esas cosas”, añadió.



El pasado viernes -en un partido en el que no fueron titulares figuras como Josef Martínez, Miguel Almirón o Carlos Carmona- Yamil Asad tuvo una actuación sobresaliente en la visita que finalizó en un empate sin goles frente a Seattle Sounders, el vigente campeón de liga. Pero ni el argentino ni sus compañeros quieren dejarse llevar por los elogios que llueven desde las cuatro esquinas de la MLS.





“Sabemos que tenemos que mantener los pies sobre la tierra e ir partido a partido. Más adelante podremos ver para qué está este Atlanta United”, reflexionó con calma. “Tenemos muy presente que en el fútbol actual cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Asad insiste; Atlanta todavía es un equipo en proceso de formación. “No hay que olvidar que nosotros llevamos ni siquiera dos meses juntos. Somos muchos jugadores y todavía nos falta tiempo para conocernos. Pero por el poco tiempo que llevamos venimos muy bien”.



A Yamil lo apodan ‘el Turquito’. Su padre es Omar ‘el Turco’ Asad, un delantero idolatrado por la afición de Vélez Sarsfield en Argentina. Desde Atlanta el joven jugador no pierde contacto con su familia. “Para ellos también es difícil. Nunca me había ido antes de casa”, admite Asad. “Es una experiencia nueva. Es algo muy loco, pero a la vez es muy lindo. Yo tenía muchas ganas de hacer esto. A la distancia ellos me apoyan y yo se que todo el esfuerzo lo hago con ellos”.

“Desde hace tiempo”, responde Yamil Asad cuando se le pregunta si sentía la necesidad de salir de Argentina. “Quizás desde hace un año”, agregó. “Fue una decisión personal, más que otra cosa. Tal vez en Vélez no me fue como esperaba. El club no estaba pasando por un buen momento y eso hacía todo más difícil”, comentó. “Cuando me llamó ‘el Tata’ fue algo increíble y no lo dudé. Él es la razón principal por la que estoy acá”.



Asad y sus compañeros de equipo pasarán por una prueba de fuego en los próximos días. Antes de regresar a jugar en casa deberán afrontar tres compromisos como visitantes ante Toronto FC, Montréal Impact y Real Salt Lake. “Tratamos de fijarnos más en lo nuestro que en lo del rival. Salimos a jugar de igual a igual en cualquier cancha”, concluyó Yamil. “Este torneo es largo y recién empieza. Estamos muy tranquilos y con mucha confianza para encarar los próximos partidos”.