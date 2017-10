Rumbo a los Playoffs: Red Bulls cierra el sexteto del Este; SKC, Portland y Seattle, cerca de clasificar en el Oeste

Mientras la Conferencia Este resolvió la trama del ingreso de sus equipos a los Playoffs con una baja cuota de drama, en el Oeste el guión está abierto, todavía con cinco plazas de clasificación a la postemporada en juego.

CONFERENCIA ESTE

La mayor novedad de la reducida jornada 31 es que la Conferencia Este acaba de completar su sexteto de clasificados a la postemporada. A Toronto FC (65 puntos y ganador del Supporters' Shield, el trofeo que se concede al superlíder de la MLS), New York City FC (56 puntos), Atlanta United (53), Chicago Fire (52) y Columbus Crew (50) -todos equipos que ya habían sellado su pasaje a los Playoffs- el sábado se sumó New York Red Bulls (46), que el sábado superó con solvencia a Vancouver Whitecaps por 3-0.



La victoria del conjunto 'taurino' dejó sin opciones de entrar a la postemporada a un cuarteto de conjuntos igualados con 39 unidades: Montréal Impact, New England Revolution, Philadelphia Union y Orlando City.

D.C. United -con 32 puntos- había quedado eliminado el 27 de septiembre.

En la Conferencia Este la lucha en este momento se reduce a ver si se produce algún cambio de posiciones entre los equipos ya clasificados.

Partidos del 15 de septiembre:

- Chicago Fire vs. Philadelphia Union

- New England Revolution vs. New York City FC

- New York Red Bulls vs. Atlanta United FC

- Orlando City SC vs. Columbus Crew SC

- Toronto FC vs. Montréal Impact

- Portland Timbers vs. D.C. United



CONFERENCIA OESTE

El Oeste es la contracara perfecta de lo que ocurre en el Este. A excepción del líder Vancouver Whitecaps FC -que tiene 51 puntos, y que viene de caer este fin de semana en su visita a los Red Bulls- ningún equipo ha conseguido de manera formal la clasificación a los Playoffs.



Vancouver Whitecaps FC (51): Más allá de haber asegurado su puesto en la postemporada, el conjunto canadiense al perder ante los hombres de Jesse Marsch dejó escapar la posibilidad de asegurarse una de las dos primeras posiciones finales, lo que le serviría para evitar la ronda previa en los Playoffs.

Sus dos próximos rivales serán San Jose Earthquakes (como local, el 15 de octubre) y Portland Timbers (como visitante, el 22 de octubre).

Sporting Kansas City (48): Dejó escapar otra oportunidad de entrar a la postemporada, aunque está muy cerca de obtener ese objetivo. El SKC tiene cierta ventaja sobre sus competidores, debido a que tiene todavía tres partidos por disputar: el 11 de octubre frente a Houston Dynamo, el 15 volverá a enfrentarse al club texano -pero como visitante- y cerrará la temporada regular el 22 fuera de casa ante Real Salt Lake. El arquero titular Tim Melia podría perderse por lesión la definición de la temporada regular.



Portland Timbers (47): 'Los Leñadores' son otro de los equipos que no aprovecharon su oportunidad de garantizar su salto a los Playoffs en la Jornada 30, cuando perdieron por 2-1 ante San Jose Earthquakes. Portland definirá sus opciones en los dos partidos finales que disputará como local: el 15 de octubre ante D.C. United, el 22 frente a Vancouver Whitecaps.

Seattle Sounders FC (47): El campeón de la MLS Cup de 2016 también cerrará la temporada regular en casa; el 15 de octubre recibirá a FC Dallas, mientras que el 22 hará lo propio frente al eliminado Colorado Rapids.

Houston Dynamo (43): El Dynamo viene de perder puntos valiosos en partidos jugados en casa ante equipos ya fuera de combate, como LA Galaxy y Colorado Rapids, pero el club anaranjado comenzó a revertir esa situación gracias a una luchada victoria por 2-1 ante Minnesota United. Fueron tres puntos que le dieron algo de aire antes de encarar los tres partidos finales de la temporada regular; dos de ellos ante SKC. El 11 de octubre recibirá al Sporting Kansas City, el 15 visitará al mismo rival, y el día 22 recibirá a Chicago Fire.



FC Dallas (43): El empate del sábado frente a Colorado Rapids lastimó bastante las opciones de postemporada de un Dallas que no termina de recuperar su mejor forma. El equipo del norte de Texas ocupa la sexta plaza, igualado en puntos con su archirrival Houston Dynamo. Pero el hecho de tener a Real Salt Lake y a San Jose Earthquakes a apenas un punto de distancia hace que la situación del equipo de Óscar Pareja sea bastante precaria.

FC Dallas visitará el 15 de octubre a Seattle Sounders y será local el 22 ante LA Galaxy.



Real Salt Lake (42): Al puntante conjunto de Mike Petke le quedan por delante dos encuentros. El 15 de octubre visitará a su rival más clásico, Colorado Rapids, mientras que el día 22 recibirá a Sporting Kansas City.

San Jose Earthquakes (42): El triunfo 2-1 ante Portland Timbers de la jornada 30 dio a los Quakes nueva vida, y compite 'cabeza a cabeza' con FC Dallas y Real Salt Lake por la sexta plaza. El 15 de octubre San Jose visitará a Vancouver Whitecaps, mientras que el 22 será local ante Minnesota United.

Tres equipos están sin opciones de entrar a los Playoffs: Minnesota United FC (36), Colorado Rapids (30) y LA Galaxy (29).