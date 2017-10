Rumbo a los Playoffs: Portland, Seattle, Sporting KC y Houston consiguieron la clasificación

Cuatro equipos -todos de la Conferencia Oeste- lograron el domingo la clasificación a los Playoffs. La definición del último conjunto con acceso a la postemporada, y las posiciones finales en cada una de las Conferencias, se terminarán de definir en un Decision Day (la jornada final de la temporada regular) lleno de emociones.



CONFERENCIA ESTE

Formalmente, definida desde hace varios días -hace una semana se conocieron los nombres de los seis clasificados a la postemporada en el Este- la Semana 32 de la temporada regular sirvió para reacomodar la clasificación interna del sexteto que irá a la postemporada.

La posición de los líderes se mantuvo inalterada. Toronto FC derrotó en el BMO Field a Montréal Impact por 1-0. El superlíder de la temporada regular de 2017 suma 68 puntos. Si el conjunto escarlata canadiense obtiene el próximo domingo un empate en su visita a Atlanta United en el Decision Day se quedará con el récord histórico para el equipo con mayor cantidad de puntos sumados en una temporada regular de la MLS.



New York City FC (56 puntos) perdió el domingo por 2-1 en su visita a un ya eliminado New England Revolution. La derrota -sin embargo- no privó al conjunto celeste de un segundo puesto que parecía seguro, y que ahora se terminará definiendo en el Decision Day, en una disputa directa ante rivales como Chicago Fire (55) y Atlanta United (54). La segunda posición final en la Conferencia Este permitirá al equipo que la posea evitar la ronda de eliminación en los Playoffs. El rival de NYCFC en el cierre de la temporada regular será Columbus Crew.



Chicago Fire regresa a posiciones de privilegio tras ptotagonizar una espectacular remontada ante Philadelphia Union, en un partido que terminó con un marcados final por 3-2. El club norteño cerrará la temporada regular el domingo 22 de octubre como visitante ante Houston Dynamo. Una victoria podría dar a los hombres de Veljko Paunovic, aunque una derrota podría enviarlos a la quinta posición.



Atlanta United igualó sin goles en su visita a New York Red Bulls. El equipo de Gerardo Martino tendrá en el Decision Day un partido de altísimo perfil ante Toronto FC en un Mercedes-Benz Stadium repleto. Una victoria podría ayudar al club del estado de Georgia a escalar posiciones, al punto que incluso podría alcanzar la segunda plaza hoy en poder de New York City FC.



Columbus Crew (53 puntos) es un equipo en alza. Con seis victorias y tres empates en sus nueve partidos más recientes, el conjunto de Gregg Berhalter es que llega a la postemporada en mejor forma dentro de la Conferencia Este. La franquicia aurinegra visitará a NYCFC en el cierre de la temporada regular.



Con 47 puntos en su haber, los New York Red Bulls son concientes de que el partido del próximo domingo -en el que visitarán a D.C. United- no cambiará su clasificación. Pase lo que pase en ese último clásico en el RFK Stadium, terminarán la sexta temporada en la sexta posición. ¿Una ocasión propicia para dar descanso a sus principales jugadores, o una excusa para ensayar con el XI ideal antes del inicio de la postemporada?

La tabla de posiciones de la Conferencia Este también incluye a equipos sin posibilidades de clasificar a los Playoffs, como New England Revolution (42 puntos), que visitará en el Decision Day a Montréal Impact (39). Philadelphia Union (39) recibirá el próximo domingo a Orlando City (39). Y, finalmente, D.C. United (32) recibirá a New York Red Bulls.



CONFERENCIA OESTE

Cuatro equipos aseguraron en la Jornada 32 su entrada a la postemporada, luego de que Vancouver Whitecaps sellara su pasaje a los Playoffs semanas atrás.

El club canadiense continúa siendo el líder del Oeste -con 52 puntos- tras igualar 1-1 como local ante San Jose Earthquakes. La definición de las primeras posiciones en ese sector promete ser espectacular. En Decision Day los Caps visitarán el domingo a su primer escolta, Portland Timbers. El club canadiense podrá asentar su primera posición si consigue una victoria o descender a la tercera plaza en caso de perder y de que -además- Seattle Sounders sume tres unidades.

Portland Timbers (50) goleó por 4-0 a D.C. United, garantizó su clasificación a los Playoffs, y quedó muy bien situado para quedarse con la primera posición si logra imponerse en casa ante Vancouver Whitecaps en Decision Day.



El vigente campeón de la MLS, Seattle Sounders (50), entró a la postemporada gracias a un brillante 4-0 en el CenturyLink Field frente a FC Dallas. El conjunto esmeralda culminará la temporada regular en su estadio, en un partido frente a Colorado Rapids. Un triunfo podría ubicar a los Sounders en la segunda posición, lo que les permitiría evitar la ronda previa de la postemporada.



Sporting Kansas City (49) empató 0-0 como local ante Houston Dynamo, pero -de todos modos- consiguió el acceso a los Playoffs. La sequía goleadora del conjunto entrenado por Peter Vermes (que registró dos tantos en sus cuatro partidos más recientes) puede complicar las cosas a SKC, que cerrará la temporada regular en el Decision Day como visitante contra un necesitado Real Salt Lake.

Houston Dynamo (47) no oculta la sensación de 'misión cumplida' en el primer año de gestión del entrenador colombiano Wilmer Cabrera. El club texano regresará a los Playoffs tras cuatro años de ausencia. El Dynamo viene de jugar dos partidos seguidos ante Sporting Kansas City, equipo al que podrían volver a enfrentar en la fase previa de la postemporada.



En la Conferencia Oeste solo resta por asignar la última plaza de clasificación a los Playoffs, una posición por la que en el Decision Day batallarán tres equipos:

San Jose Earthquakes (43): El conjunto del norte de California depende de sí mismo. El agónico empate 1-1 ante Vancouver Whitecaps puso a los Quakes en una posición de privilegio. Un triunfo en Decision Day ante el ya eliminado Minnesota United dará a Chris Wondolowski y compañía el pasaporte a la postemporada.



FC Dallas (43): El otrora todopoderoso club del norte de Texas se ha ido descomponiendo -siempre hablando de cuestiones estrictamente futbolísticas- en meses recientes, pero de manera especial en semanas recientes. Los efectivos de Óscar Pareja apenas obtuvieron una victoria en los 14 últimos encuentros. Las opciones de clasificación a la postemporada pasan por una no victoria de San Jose ante Minnesota y de que -al mismo tiempo- consigan derrotar a LA Galaxy en el cierrer de la temporada regular.

Real Salt Lake (42): La derrota del domingo ante Colorado Rapids dañó bastante las opciones del equipo entrenado por Mike Petke. La franquicia del estado de Utah necesita poco menos que un milagro deportivo para entrar a la postemporada. En principio el RSL necesita ganar a Sporting Kansas City en Decision Day y aguardar que Minnesota United le haga un favor en su partido frente a San Jose Earthquakes. Otras combinaciones de resultados (de más difícil obtención) también podrían darle una clasificación agónica.



Eliminados, aunque con un papel importante en el cierre de la temporada regular, están Minnesota United (36) -rival de San Jose Earthquakes-, Colorado Rapids (33) -que visitará a Seattle Sounders- y LA Galaxy (32) -el último contendiente de FC Dallas en la temporada regular-.