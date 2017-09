Rumbo a los Playoffs: New York City FC aseguró su entrada a la postemporada con ayuda de Atlanta

Los partidos del fin de semana en la MLS dejaron como saldo más importante la clasificación de un segundo equipo a los Playoffs (New York City FC) gracias a la victoria de Atlanta United, que también quedó a un paso de entrar a la postemporada.



CONFERENCIA ESTE

El Este -al menos hasta ahora- sigue marcando la tendencia en toda la MLS. De allí proviene el segundo equipo que selló su pasaporte para entrar a los Playoffs. Luego de que Toronto FC consiguiera la clasificación días atrás, el domingo fue el turno de New York City FC.

El equipo celeste igualó 1-1 el sábado en el partido que disputó como local-visitante en East Hartford (Connecticut) ante un muy aguerrido Houston Dynamo. La ficha de la clasificación para el conjunto neoyorquino -sin embargo- cayó el domingo, con la victoria de Atlanta United FC frente a Montréal Impact, en un encuentro que finalizó 2-0. En suma, los 3 puntos del conjunto de Gerardo Martino empujaron a la escuadra de Patrick Vieira hacia la postemporada.



A partir de ahí, todo se ha reactivado en la Conferencia Este:

- Atlanta United es ahora el tercer clasificado, con serias opciones de conseguir la clasificación en su partido del próximo miércoles como local frente a Philadelphia Union. Además, la franquicia del estado de Georgia está en condiciones de arrebatar a New York City FC la segunda posición a los celestes, por haber jugado un encuentro menos. Una segunda plaza valiosa, porque 'ahorrará' a su dueño de la disputa de la etapa previa de los Playoffs. Atlanta (49) está a apenas tres unidades de NYCFC (52) en este momento.

- El cuarto puesto es para Chicago Fire, que perdió en su visita a Philadelphia y se mantiene con 48 unidades.



- A una unidad de distancia está Columbus Crew, que derrotó el fin de semana a New York Red Bulls por 3-2.

- El sexto (y en teoría último) clasificado a la postemporada en la Conferencia Este es -justamente- el conjunto taurino, que suma 42 puntos. La única ventaja objetiva del recientemente errático conjunto taurino es que ha jugado menos partidos que Columbus y que sus perseguidores.



- Por debajo de la línea roja, quienes acechan más de cerca a los Red Bulls son Montréal Impact (39 puntos) y New England Revolution (38), generador de una de las mayores sorpresas del fin de semana al superar por 2-1 al prácticamente invencible Toronto FC.

- El miércoles el entuerto que existe entre Red Bulls y sus perseguidores podría resolverse gracias a la disputa de una serie de partidos cruciales: Montréal Impact vs. New York City FC, New York Red Bulls vs. D.C. United y Orlando City vs. New England Revolution.



- Con opciones más modestas, cierran la clasificación del Este Philadelphia Union (36 puntos), Orlando City (35) y D.C. United (31).

Dejando de lado a Toronto FC y New York City FC, y de acuerdo con la web FiveThirtyEight.com, estas son las opciones de acceso a la postemporada para los clubes de la Conferencia Este:

1. Atlanta United - >99%

2. Chicago Fire - >99%

3. Columbus Crew SC - 97%

4. New York Red Bulls - 88%

5. Montréal Impact - 8%

6. New England Revolution - 6%

7. Philadelphia Union - <1%



8. Orlando City SC - <1%

9. D.C. United - <1%



CONFERENCIA OESTE

La definición de la Conferencia Oeste es mucho más compacta y más difícil de pronosticar. Con 48 puntos y 29 partidos disputados (un encuentro menos que la gran mayoría del resto de los teóricamente clasificados a los Playoffs), Vancouver Whitecaps FC superó este fin de semana a Colorado Rapids por 2-1 y se mantiene como el máximo candidato a quedarse con el puesto número uno en la clasificación del Oeste.



- Con 47 puntos, el Portland Timbers del hombre récord Diego Valeri y el Sporting Kansas City que acaba de ganar la Copa Abierta de Estados Unidos vigilan de cerca a los Caps.



- Seattle Sounders (44 puntos) perdió algo de pistonada al perder el sábado en su visita a Real Salt Lake. Y es, justamente, el conjunto dirigido por Mike Petke el quinto clasificado en estos momentos, con 41 unidades, gracias a una sobresaliente actuación del atacante venezolano Jefferson Savarino.



- Algo más alejado, en la sexta posición (39 puntos), está San Jose Earthquakes, que sufrió una goleada histórica por 4-0 en su visita a D.C. United.

- Debajo de la línea roja están los representantes texanos: Houston Dynamo (39), que viene de igualar 1-1 en su visita a New York City FC, mientras que con una unidad menos encontramos a FC Dallas, que viene de ser aplastado en su visita a Minnesota United FC.



- Prácticamente sin opciones de entrar a la postemporada están Minnesota (32 puntos), LA Galaxy (27) y Colorado Rapids (26).



FiveThirtyEight.com establece estos porcentajes de posibilidades de clasificación a la postemporada para los conjuntos de la Conferencia Oeste:

1. Vancouver Whitecaps FC - > 99%

2. Sporting Kansas City - > 99%

3. Portland Timbers - > 99%

4. Seattle Sounders - 97%

5. Houston Dynamo - 75%

6. Real Salt Lake - 55%

7. FC Dallas - 42%

8. San Jose Earthquakes - 31%

9. Minnesota United FC - <1%

10. Colorado Rapids - <1%

11. LA Galaxy - <1%



