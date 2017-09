Rumbo a los Playoffs de MLS: Seis equipos podrían avanzar este fin de semana

Fin de semana crucial para el mapa de la postemporada de la MLS. Seis equipos podrían avanzar esta jornada, lo que dejaría a varios eliminados. Estos son los escenarios:

Columbus Crew avanza sí:





Vence a D.C. United

O

Empata con D.C. United y

Montreal Impact pierde o empata con Colorado Rapids

O

Montreal Impact pierde o empata con Colorado Rapids y

New England Revolution pierde o empata contra Atlanta United

Montreal sería eliminado de la contienda por los playoffs si:





Montreal Impact pierde contra Colorado Rapids y

New York Red Bulls gana contra Toronto FC

New England Revolution sería eliminado de la contienda por los playoffs si:





New England Revolution empata o pierde contra Atlanta United y

New York Red Bulls gana contra Toronto FC

New York Red Bulls avanzaría a playoffs sí:





Vence a Toronto FC y

Montreal Impact pierde contra Colorado Rapids y

New England Revolution empata o pierde contra Atlanta United y

Orlando City empata o pierde contra FC Dallas

Orlando sería eliminado de la contienda por los playoffs si:





Empata o pierde contra FC Dallas

O

New York Red Bulls vence a Toronto FC

Philadelphia Union sería eliminado de la contienda por los playoffs si:





Empata o pierde contra Seattle Sounders

O

New York Red Bulls vence contra Toronto FC

Portland Timbers avanzaría sí:





Vence a San Jose Earthquakes y sí se da uno de los siguientes resultados

Real Salt Lake empata o pierde contra LA Galaxy o

Houston Dynamo empata o pierde contra Minnesota United o

FC Dallas pierde contra Orlando City o

Sporting Kansas City pierde contra Vancouver Whitecaps

O

Timbers gana contra San Jose Earthquakes y

Seattle Sounders pierde contra Philadelphia Union y

FC Dallas empata contra Orlando City

O

Portland empata contra San Joser Earthquakes y

Real Salt Lake contra LA Galaxy

Seattle Sounders avanzaría a los playoffs si:

Vence a Philadelphia Union y/o

Real Salt Lake empata o pierde contra LA Galaxy O

Houston Dynamo pierde contra Minnesota United

O

Seattle Sounders empata contra Philadelphia Union y

Real Salt Lake pierde contra LA Galaxy y

San Jose Earthquakes empata o pierde contra Portland Timbers

Sporting Kansas City avanzaría a los playoffs si:





Vence contra Vancouver Whitecaps y/o

Real Salt Lake empata o pierde contra LA Galaxy O

Houston Dynamo pierde contra Minnesota United

O

Sporting KC empata contra Vancouver Whitecaps y

Real Salt Lake pierde contra LA Galaxy y

San Jose Earthquakes empata o pierde contra Portland Timbers

Toronto FC sería campeón de temporada regular (Supporters' Shield) si:

Toronto vence a New York Red Bulls

O

Toronto empata contra New York Red Bulls y

New York City FC empata o pierde contra Chicago Fire y

Atlanta United empata o pierde contra New England Revolution

O

New York City FC pierde contra Chicago Fire y

Atlanta United pierde contra New England Revolution

Vancouver Whitecaps avanzaría a los playoffs si