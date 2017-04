Rónald Matarrita pone "alma, vida y corazón" para ganar la MLS Cup con New York City FC

El costarricense -que no esconde su intención de jugar en Europa- considera que llegar a la MLS fue una de las mejores decisiones de su vida.

PURCHASE, N.Y. -- Dos victorias, dos derrotas y un empate. Una cosecha de siete puntos para New York City FC después de haber disputado cinco partidos en la temporada regular de la MLS 2017. Un rendimiento aceptable dentro del panorama de extremo equilibrio que desde hace años existe en la Conferencia Este.

En el plantel del equipo de ‘la Gran Manzana’ y en el ambiente de la liga flota la sensación de que NYCFC -que en 2016 clasificó por primera vez a los Playoffs- ha sufrido una transformación muy positiva en los últimos meses. Y uno de los que está más convencido de eso es el marcador de punta por la izquierda Rónald Matarrita.



“El equipo está mucho mejor de lo que fue el año pasado”, asegura sin dudarlo el lateral costarricense. “Creo que todos aquí sentimos que el equipo ha mejorado”, insiste Matarrita. Un nuevo NYCFC, con mayores prestaciones. “Los nuevos compañeros aportaron mucha más versatilidad a la hora de jugar, más ganas, un estilo diferente de juego”.

“Este año hemos cambiado el chip y estamos con una mentalidad mucho más positiva”, resume ‘Mata’, uno de los referentes del plantel celeste. “Siento que ahora tengo un rol mucho más importante en el equipo. Tengo una presión interna para hacerlo mucho mejor que el año pasado”.

Las nuevas caras

Dentro de los nuevos elementos del club el tico destacó a dos jugadores que tienen el mismo nombre de pila: Alexander Callens y Alexander Ring. Del zaguero peruano valoró su dominio de la pelota. “El año pasado toda la salida de juego se hacía a través de los volantes de contención; este año contamos con la posibilidad de que los centrales inicien esa salida”. Y del ‘Pac-Man’ finlandés manifestó que “es muy ágil y siempre va a muerte a todas las pelotas. Es super explosivo, siempre está ‘mordiendo’ al rival”.



Pero Matarrita está más contento aún por la incorporación del atacante Rodney Wallace, su compatriota. “En goles ha aportado mucho en cada partido que ha estado en la cancha. Y sin dudas eso es lo que buscaba ‘el Profe’ [por el entrenador Patrick Vieira]”, manifestó. “Rodney tiene condiciones para aportar muchísimo a este club este año y sin dudas para ayudarme a hacer una buena sociedad por el lado izquierdo y hacer más fácil mi trabajo”.

De la MLS al mundo

El internacional costarricense jamás oculta su deseo de llegar pronto al fútbol europeo, pero valora enormemente el hecho de estar hoy en la MLS. “Venir aquí es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”, expresó. “Desde lo personal me cayó super bien estar aquí”. Matarrita ve en la primera división estadounidense una plataforma para llegar al Viejo Continente. “Obviamente, uno tiene sus aspiraciones y su forma de pensar”, expresó. “Pero tenemos que empezar por hacerlo bien aquí”, dijo confiado. “Luego es Dios quien decide por nosotros”.



Hay algo que el habilidoso futbolista tiene claro. Antes de dejar New York City FC para continuar su carrera en otras latitudes a Rónald Matarrita le gustaría cumplir con un objetivo máximo. A lo largo de toda la conversación con FutbolMLS.com menciona en varias ocasiones a ‘la Copa’, la MLS Cup que reconoce al equipo campeón de la liga. El jugador pretende alzar ese trofeo antes de plantearse nuevas metas.



“Estamos con la mentalidad de hacer mucho para el equipo, de ayudarlo a ganar la Copa este año y de mostrar un gran nivel individual y grupal”, dijo Matarrita con mucho convencimiento. “Ser campeón es lo más importante para mí. Ahorita solamente estoy pensando en el New York City FC, que es el equipo que me da de comer y que me dio la oportunidad de subir el nivel futbolístico”.

“Estoy poniendo de mi parte todo -alma, vida y corazón- en cada partido en el que me toca estar dentro de la cancha”, concluyó quien es una de las figuras de su equipo y de la liga. “Ganar la Copa es un sentimiento que tenemos todos. Para muchos sería muy importante hacer a este equipo campeón, esa es la principal meta”.