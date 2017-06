Romell Quioto y Alberth Elis serían titulares para el juego de Honduras ante Panamá

La selección de Honduras vive un momento clave, probablemente definitorio. Dentro del Hexagonal Final de la CONCACAF 'los Catrachos' han cosechado 4 puntos en los cinco partidos que ha disputado. Una nueva derrota podría dejar a 'la H' prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial de Rusia 2018 y -previsiblemente- al seleccionador colombiano Jorge Luis Pinto sin trabajo.

El martes por la noche (9:35 pm ET) Honduras se presentará como visitante -bajo un clima extremadamente caliente- ante Panamá, en un partido que se parece bastante a una situación deportiva de 'vida o muerte' para la selección azul y blanca. En 'clave MLS' parece estar confirmada la presencia de Maynor Figueroa, Romell Quioto y Alberth Elis -los tres hondureños de Houston Dynamo- como titulares ante 'los Canaleros'.



Romell Quioto y Alberth Elis buscan trasladar su éxito del Houston Dynamo a la Selección de Honduras Univision Deportes Network 0 Compartir

Además de la complicada situación deportiva el equipo de Pinto parece ser objeto de algunas diferencias internas y de un confuso episodio protagonizado por Roger Espinoza, volante de Sporting Kansas City. El futbolista del equipo de la MLS no estuvo presente con Honduras en la caída por 3-0 de la semana pasada ante México al afirmar que estaba lesionado. Pero el pasado sábado sí jugó la totalidad del encuentro de liga entre SKC y Montréal Impact.



Víctor Bernárdez y la problemática de Honduras: “Fui a la concentración y parecían militares” Univision Deportes Network 0 Compartir

En declaraciones al periódico La Prensa, Espinoza aclaró su posición. "Luego del partido ante Colorado Rapids comencé a experimentar espasmos musculares que me imposibilitaron entrenarme hasta el día miércoles, por lo que tenía claro que no llegaría al partido México", explicó. "El jueves regresé a los entrenamientos con el club y, aunque no estaba con un nivel óptimo, como líder del equipo Kansas City decidí jugar. En ningún momento me negué a integrar la selección y tampoco he mentido en relación a mi lesión".



Vaya, vaya...Kansas City...no van a oir la posición de @FenafuthOrg ...la van a ver! Respeto. — Jose Ernesto Mejía P (@PepeMejiaP) June 11, 2017





publicidad



Este hecho generó el malestar en el seno de la federación hondureña, que anunció que iniciaría acciones en contra de Sporting Kansas City por afirmar que Espinoza se encontraba lesionado y que no podría jugar para el conjunto nacional.