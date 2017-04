Romain Alessandrini va en camino de convertirse en el André Gignac de LA Galaxy en la MLS

Por John E. Rojas - @jrojasa75

En siete minutos de charla, Romain Alessandrini mencionó la palabra ‘equipo’ en ocho oportunidades, siempre para ponerla por encima del interés personal. Y estamos hablando del jugador franquicia que con seis partidos para LA Galaxy, ha marcado cuatro goles y dos asistencias.

Alessandrini es compañero de ataque de Giovani dos Santos y, al igual que el mexicano, siente que va llegando la hora de conseguir mejores resultados. “Ha sido un buen comienzo para mí. Pero hemos tenido derrotas recientes y necesitamos cambiar esto para subir en la tabla. Somos el LA Galaxy, yo estoy bien, pero mi preocupación debe ser el equipo”.

El francés es un tipo clásico, tiene 28 años, juega con botines completamente negros, los medios de comunicación pueden acceder fácilmente a él, y desde el primer momento ha demostrado que le gusta hablar pausado y asegurarse de que se hace entender.

“Quiero ayudar al equipo a ganar, así que yo debo ser más agresivo, dar todo, aprovechar las oportunidades que los compañeros crean, en especial Giovani", dijo Alessandrini a FutbolMLS.com. "Pero debo tener en cuenta que no las voy a marcar todas yo, así que asistir y correr en beneficio de todos también debe ser mi objetivo”.



Gran zapatazo de Romain Alessandrini para el segundo del Galaxy /Univision Deportes Network 0 Compartir

Los cambios

El volante izquierdo llegó con la pretemporada ya avanzada, además con trabajo ya de competencia con el Marsella francés. LA Galaxy lo siguió por casi dos temporadas, antes de poderlo contratar. Él, cuando las conversaciones arrancaron, se enfocó en preguntar más que nada por el tema deportivo. Sus potenciales compañeros, estilo de juego, detalles de la liga, etc.

Distintos informes indican que St. Etienne (Francia), Hull City (Inglaterra), Genova (Italia), y un par de equipos en China, querían al hoy número 7 de LA Galaxy. Incluso su gran amigo André-Pierre Gignac quería sumarlo a Tigres en México.

Alessandrini decidió venir a la MLS, se apropió de su lugar, celebra haciendo el símbolo de LA en sus manos para dedicar los goles a la ciudad, y su adaptación va viento en popa. Rápida y productiva como la de su gran amigo en la Liga MX.



publicidad

Su brillo inicial, tiene para él una razón obvia. “Para ser honesto, no conocía mucho de esta liga. Ahora, tras seis juegos y entrenando todos los días, creo que he encontrado espacios" admitió el galo. "Nadie me conoce por ahora, y eso ayuda a que pueda jugar mi fútbol y aprovechar a mis compañeros”.

En el terreno de juego, el actual goleador de LA Galaxy ya marcó las diferencias. “Es una liga agresiva, pero creo que hay elementos de táctica que hacen falta. En Europa desde pequeño vives en la táctica”.

Alessandrini entiende los cambios y quiere vivirlos, “la liga está creciendo, y yo quiero estar aquí para vivir ese crecimiento, quiero estar cuando sea de las grandes”.



Romain Alessandrini le pone medio gol a Emma Boateng para la voltereta del Galaxy /UniMás 0 Compartir

Las experiencias

Por supuesto, algo de táctica trae el francés, quien en su momento fue dirigido por Marcelo Bielsa en el Marsella junto a Gignac. El atacante francés no guarda un gran recuerdo de esa época. "El tipo es un loco, sabe mucho de fútbol. Se aprende de él porque sabe mucho, pero es difícil cuando el entrenador no te habla cara a cara", lamentó Alessandrini. "Es muy difícil hablar con él”.

“Para el atacante especialmente, es importante que el entrenador te hable y te marque los errores cara a cara, que te haga correcciones en privado. Eso da confianza. Eso lo he encontrado aquí con Curt (Onalfo, el entrenador de LA Galaxy), y a mi me gusta eso”, remarcó Romain.



A Alessandrini le gusta la relación cara a cara con el cuerpo técnico de LA Galaxy

El volante asegura que no ha cambiado mucho su juego en relación a lo que hacía con el Marsella y lo que busca en LA Galaxy. “Intento jugar el mismo fútbol. En Francia cuando te llega la pelota ya tienes varios rivales alrededor, aquí intento mantenerme entre las lineas y al sentir más espacio, jugar para el equipo y aprovechar las oportunidades que crean mis compañeros, como Gio, que crea muchas”.

Si algo ha cambiado eso se encuentra en el Romain Alessandrini que fue convocado a la selección de Francia, pero que no pudo debutar por una lesión de rodilla (ligamento cruzado) que lo sacó de actividad en 2013.

“Aprendí muchas cosas, maduré mucho. Ahora me cuido más", reconoció el futbolista. "Antes, me exigía al máximo cada minuto de cada entrenamiento, de cada día, y muchas veces llegaba cansado al fin de semana", relató. "Ahora, aprendí a seguir trabajando duro, pero moderando las cargas para ir subiendo de intensidad en la semana y estar preparado, pero a la vez lleno de energía para los partidos. Creo que es experiencia, algo de inteligencia”, explicó.



publicidad

Alessandrini cree que por ahora puede tener más oportunidades de anotar en MLS que las que tuvo en Marsella, pero todo depende de lo rápido que los equipos lo conozcan. “Si no marco intentaré asistir, no puedo hacer todos los goles", advirtió. "Para mí lo importante es el equipo”.