¿'Resucitará' nuevamente Erick 'el Cubo' Torres en la final ante Seattle Sounders?

La temporada 2017 quedará en el recuerdo de Erick Torres y de los aficionados de Houston Dynamo. El atacante mexicano marcó 14 goles en la temporada regular, una cifra jamás alcanzada anteriormente por un futbolista del equipo naranja. El 4 de marzo -en la apertura del curso- 'el Cubo' anotó en el partido entre Houston y Seattle Sounders, y puso final a una pesada y negativa racha de 22 partidos sin poder inscribir su nombre en el marcador.

Nueve meses más tarde, Torres es parte del plantel del Dynamo, el equipo sorpresa en los Playoffs. Y el rival en la Final de la Conferencia Oeste es -otra vez- los Sounders, el vigente campeón de la MLS. ¿Un rival que trae buena suerte al atacante tapatío?



"Tengo buenos recuerdos de ellos", expresó el futbolista a Houston Chronicle. "Espero que pueda tener un buen partido", dijo en referencia al encuentro que se jugará esta noche en el BBVA Compass Stadium (9:30 pm ET, FOX Deportes). "Espero colaborar con el equipo. Será un compromiso duro porque la defensa de Seattle tiene un buen juego aéreo, y son fuertes en lo físico. Estoy feliz. Estoy ansioso por volver a anotar y por hacer otro buen partido frente a Seattle".

Si es incluido dentro del XI titular, 'Cubo' Torres no lo tendrá sencillo. Deberá enfrentarse al dúo de centrales de los Sounders, integrado por Román Torres y Chad Marshall -una de las mejores parejas defensivas de toda la liga-.



Al entrenador del Dynamo, Wilmer Cabrera, no le preocupa en demasía la reciente sequía goleadora del jugador franquicia mexicano. Para el jefe del cuerpo técnico, Torres aporta más que tantos. "Está trabajando duro en contra de las defensar rivales. Mantiene el balón y al mismo tiempo genera presión", expuso. "Nuestro juego defensivo comienza con él cuando no tenemos el balón. Ha estado haciendo un montón de trabajo positivo en ese sentido. No hemos sido capaces de producir goles con él últimamente, pero ha estado trabajando. Tiene que seguir empujando, porque el gol llegará en cualquier momento".

Para encontrar el último grito de gol de Erick Torres con la camiseta de Houston hay que remontarse a finales de agosto, en el empate 3-3 ante FC Dallas, en el Derby Texano.



"Cuando un partido termina, siento que tengo que volver a hacer goles, porque ese es mi trabajo", reflexionó el '9'. "En muchas ocasiones tengo que hacer diferentes cosas, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo", agregó. "Debo hacer un arranque en velocidad, entregar una asistencia. Todo eso funciona bien. Gracias a Dios al equipo las cosas le han ido bien, y gracias a Dios el equipo no depende de un solo jugador".