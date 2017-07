¡Respira Canadá! La selección norteña podrá contar con su 'joven maravilla' ante Honduras

Alphonso Davies, delantero de 16 años de Vancouver Whitecaps, no pudo concluir el último partido frente a Costa Rica, por una aparente lesión.

Los aficionados de la selección de Canadá y de Vancouver Whitecaps contuvieron la respiración cuando vieron al atacante Alphonso Davies dejar el campo con una aparente lesión en la última parte del empate del equipo nacional 1-1 frente a Costa Rica en la fase de grupos de la Copa Oro.

Pero el entrenador Octavio Zambrano quiso llevar tranquilidad y confirmó la presencia del 'joven maravilla' en el partido de Canadá ante Honduras que se jugará en Dallas el viernes (10 pm ET, UniMás).



"Él estara bien. No está rengueando. Hablé con nuestro 'fisio' y me aseguró que Alphonso estará listo para nuestro próximo partido", manifestó el seleccionador. "Ya sea que decidamos ponerlo como titular o estudiar las cosas un poco más y dejarlo fuera del equipo, tenemos muchos jugadores con las piernas frescas", agregó el técnico nacido en Ecuador. "Podríamos optar por tenerlo en el banco de suplentes y ver cómo se desarrolla el partido. Podríamos hacerlo entrar si el partido lo demanda. Por ahora él está bien y no muestra ninguna dolencia mayor".

Davies, de apenas 16 años, quien recientemente adquirió la ciudadanía canadiense es hasta ahora la gran figura de la Copa Oro, en la que ha marcado tres goles en los dos primeros partidos de Canadá.



