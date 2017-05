Regresa Andrea Pirlo con NYCFC, 'Cubo' y Nikolic van por el liderato de goleo en acción de media semana

Andrea Pirlo, Kaká NYCFC vs. Orlando City

Andrea Pirlo, Kaká NYCFC vs. Orlando City Logan Bowles-USA TODAY Sports

‘Cubo’ Torres y el Dynamo pelean por mantener liderato de goleo y del Oeste

Philadelphia Union vs. Houston Dynamo

Miércoles 7:30 pm ET | MLS LIVE

Dynamo es líder del Oeste gracias a su excelente paso como local, el problema es cuando juegan en patio ajeno con un pobre record de 3 derrotas en 3 salidas. En teoría, Philly sería una de sus visitas más viables para sacar puntos, pero Union ha resurgido en las últimas fechas con victorias tras un pésimo inicio en las primeras ocho jornadas.



La situación es un poco más complicada para los texanos si consideramos que dos de sus referentes ofensivos, en el mejor de los casos, llegaran tocados ya que los hondureños Alberth Elis y Romell Quioto tuvieron que salir de cambio por lesión el viernes pasado. Erick ‘Cubo’ Torres tendrá que arreglárselas para ayudar a la causa de Houston y mantenerse como líder de goleo – ya que el goleador del Chicago Fire Nemanja Nikolic ya lo emparejó.

El Fire de Schweinsteiger por otra victoria en casa

Chicago Fire vs. Colorado Rapids

Miércoles 8:30 pm ET | MLS LIVE

El Fire de Bastian Schweinsteiger y Nemanja Nikolic es un animador importante de la campaña que la semana pasada dio un golpe de autoridad goleando al campeón Seattle Sounders. De local, Chicago es un cuadro muy fuerte que se mantiene invicto y Colorado parece ser una presa a modo para continuar con esa racha.



Rapids venia de una racha de 7 partidos sin ganar hasta que lograron golear en casa a San Jose, pero de visitantes tienen una marca de 4 derrotas en el mismo número de partidos en patio ajeno. Necesitan mejorar sustancialmente si quieren arrebatarle por lo menos un punto a Chicago.

El campeón buscará resurgir de las cenizas en el imponente Infierno Azul

Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders

Miércoles 8:30 pm ET | MLS LIVE

Difícil partido para un Sounders que parece estar sufriendo de ‘campeonitis’. Nico Lodeiro y compañía no han respondido a las expectativas y se encuentran en la parte baja de la tabla. Visitan el ‘Infierno Azul’ ante un Kansas City que es colíder del Oeste y que cuenta con un goleador como Dom Dwyer y un armador como Benny Feilhaber que se encuentran en buen momento.



Lo que no sabías del volante uruguayo Nicolás Lodeiro

La última vez que Sounders visitó al Sporting el verano pasado, acabaron goleados y dicha derrota le termino costando el puesto a Sigi Schmid.

El regreso de Andrea Pirlo con un alternativo NYCFC

Real Salt Lake vs. New York City FC

Miércoles 9:00 pm ET | MLS LIVE

Real Salt Lake vive una de sus peores temporadas hasta el momento. La semana pasada los vapulearon al son de 4-0 en New England. Urge sacar puntos para tomar confianza y no quedar tan relegados en la tabla. En papel, el rival neoyorquino es muy superior hoy en día, pero NYCFC jugaría con un cuadro alternativo por lo que se le podría presentar un juego más parejo a los locales.



Se espera que Andrea Pirlo arranque de titular en el cuadro que dirige Patrick Vieira. Los Citizens han jugado sin el italiano durante varias jornadas, ya que fue baqueado y el fin de semana fue excluido de la convocatoria para la visita a Dallas.

El enrachado Kaká hace temblar el invicto de local de los Quakes



San Jose Earthquakes vs. Orlando City SC

Miércoles 10:30 pm ET | MLS LIVE

En últimas fechas, más allá de los resultados, lo importante de Orlando es que ha recuperado a Kaká y el brasileño se encuentra en un nivel que ayuda bastante a los Lions. Desde que regreso de la lesión al inicio de la temporada, Kaká esta como en un segundo aire, contribuyendo con tres goles – un golazo de antología la semana pasada – y encajando en el funcionamiento del equipo.



Kaká, como en sus mejores tiempos, marcó el golazo de la semana en la MLS

La tarea de media semana para el cuadro de la Florida es de alta dificultad, ya que los Quakes están invictos en casa y vienen buscando alguien que pague los platos rotos tras caer estrepitosamente en Colorado.