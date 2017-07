Real Salt Lake refuerza su defensa con ‘garra charrúa’ proveniente de España

La muy requerida ayuda para la zaga defensiva de Real Salt Lake ha llegado.

Real Salt Lake anunció el lunes que han fichado al defensa central uruguayo Marcelo Silva, quien se une al club de Utah tras ocho años en el fútbol de España jugando en primera y segunda división. El veterano de 28 años, se estará incorporando al equipo esta semana y será elegible para jugar a partir del 10 de julio cuando se abra la ventana veraniega de transferencias.

“Es alguien a quien hemos monitoreado extensivamente, y tengo una muy buena opinión de él como jugador y también como persona. Su talento, experiencia y profesionalismo serán de un gran beneficio en el vestidor y en el terreno de juego”, comentó el director técnico de los Monarcas, Mike Petke.



“I have to try to give my best for those who have trusted in me to come to this club." pic.twitter.com/OuVgskd1lu

— Real Salt Lake (@RealSaltLake) July 4, 2017