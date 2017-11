"Quiero aprovechar al máximo el tiempo que me queda", dijo Clint Dempsey tras clasificar a Seattle

El mayor ídolo de la afición de Seattle Sounders no pudo estar presente en el momento más grande en la historia del club de la región de Cascadia. Clint Dempsey -apartado de los terrenos de juego por un problema cardíaco- fue testigo de una sorprendente remontada en la temporada regular y de la obtención de la primera MLS Cup para el club desde la tribuna. Pero el jueves, el gran protagonista fue él, tras marcar los dos goles con los que el conjunto esmeralda se metió en la final de la Conferencia Oeste.

Un tanto en el minuto 56 y otro sobre el final del partido sirvieron para que 'Deuce' pudiera sacar a relucir toda su gloria. Un 2-0 que dejó a los Sounders entre los mejores cuatro equipos de la liga en 2017. "Cada vez que puedes disputar partidos de Playoffs y consigues contribuir en una buena manera, eso se siente bien", explicó Dempsey tras el partido jugado en el CenturyLink Field. "No tomo esto como que me perdí cosas el año pasado. Me entusiasma estar jugando ahora y simplemente quiero disfrutar al máximo el tiempo que me queda. Deseo llegar lo más lejos que sea posible y vamos a intentar repetir".



La sobresaliente actuación del delantero texano rompió un partido extremadamente cerrado y tenso. Un gol de Vancouver podría haber enviado al equipo canadiense a la final de Conferencia de manera inmediata, pero -como en todo buen drama- el héroe de la película resolvió el entuerto en la última escena de la película. En el minuto 88.



"Poder marcar el primer gol fue enorme", relató Dempsey. "Pero al hacer el segundo ya sabes que estás en una buena posición y que ibas a clasificar aunque ellos consiguieran su tanto. Por supuesto. Eso selló el partido para nosotros, especialmente porque quedaba tan poco tiempo de juego por delante. Vancouver tiene jugadores que -si les das la oportunidad- pueden hacer goles aunque hayan tenido un mal partido".



Con 34 años, el atacante de la selección de Estados Unidos está acostumbrado a ser protagonista en partidos importantes. "Su capacidad de definir y su habilidad de poder hacer goles en grandes momentos son tremendas", expresó con alegría el entrenador Brian Schmetzer. "Desde que llegó a este equipo ha marcado muchos goles trascendentes. Y todos sabemos que también puede hacer lo mismo para la selección", agregó el técnico. "Así que estamos felices de poder contar con él. Lo que Dempsey ha hecho hoy [por el jueves por la noche] es llevar a cabo lo que mejor sabe hacer; fue una velada de manual para él".