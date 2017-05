¿Quién es Yangel Herrera? Conoce a la joya venezolana de NYCFC que irá al Mundial Sub-20

El pasado 31 de enero -sobre el cierre del mercado de transferencias en el fútbol inglés- el Manchester City anunció la contratación de Yangel Herrera, un promisorio -aunque no demasiado conocido a nivel internacional- centrocampista venezolano. Con 19 años Herrera dio el primer gran paso en el extranjero, tras tener sólidas actuaciones en todas las categorías juveniles de ‘la Vinotinto’ y jugar durante las últimas temporadas en la máxima categoría del fútbol venezolano en los equipos de Monagas y Atlético Venezuela.



¡ES OFICIAL! Yangel Herrera se va traspasado al Manchester City de Inglaterra. El volante da el salto a un grande de Europa. ¡Grande! pic.twitter.com/c8oHnbsqMi — Atlético VenezuelaCF (@AtleticoVzla) January 31, 2017



El centrocampista nacido en La Guaira, a unos 30 kilómetros al norte de Caracas, fue seguido y analizado por los ojeadores del Manchester City durante un prolongado período antes de que la transferencia fuera concretada. El equipo de Pep Guardiola contrató a Herrera con la intención de cederlo al menos por una temporada a su ‘primo’ estadounidense, New York City FC. Ambos clubes son propiedad del City Football Group.



Desde el inicio de la temporada 2017 el venezolano es parte del plantel del equipo de la MLS, en el que en las últimas semanas ha protagonizado una explosiva irrupción.

Nace una estrella

Yangel Herrera debutó como titular en la MLS dos semanas atrás, en la victoria como visitante por 3-2 frente a Columbus Crew. El centrocampista -que previamente había sumado algo más de 60 minutos de juego entrando desde el banquillo- sorprendió al firmar un gran encuentro, en el que generó una asistencia y marcó un gol.

Quedará en la historia el hecho de que el sudamericano fue ese sábado de finales de abril titular en reemplazo de Andrea Pirlo, jugador franquicia y mito del fútbol mundial, quien miró todo el partido desde la banca de relevos. El último domingo la dinámica se repitió; frente a Atlanta United fue Herrera el elegido por el entrenador Patrick Vieira para iniciar el encuentro. El sacrificado por esa decisión, nuevamente, fue ‘il Maestro’ italiano.



Con apenas dos partidos completos Herrera comienza a ser una de las nuevas sensaciones de la MLS. "He trabajado bastante para esto”, declaró días atrás el futbolista a FutbolMLS.com. "Se que esto me abre las puertas para poder seguir teniendo una buena cantidad de minutos acá y demostrar que estoy para jugar", agregó tras generar una excelente impresión en su nuevo ambiente de trabajo.

“Desde mi llegada a New York City FC me sentí muy tranquilo gracias a los compañeros que tengo a mi alrededor. Ellos me dan la confianza, me transmiten la energía que ellos tienen”, expresó quien es uno de los benjamines del plantel celeste.

Como una bola de nieve que parece imposible de detener la imagen de Yangel Herrera crece dentro de la liga norteamericana como el joven desconocido que ha relegado a Pirlo al banco de relevos. Extremadamente respetuoso de la figura del crack europeo, el venezolano no tiene más que elogios para la barbada leyenda. “Me siento muy orgulloso de poder jugar en el mismo club que Andrea Pirlo, poder reemplazarlo cuando me toca, e intentar hacerlo de la misma manera en la que él lo hace, o incluso mejor”.



¿Qué tiene Yangel que no tenga Andrea?

Andrea Pirlo jamás dejará de ser un sinónimo de fútbol lujoso, bien jugado, puesto al servicio del equipo. Pero -con 37 años- sus prestaciones decaen al tiempo que las de Yangel -con 19- comienzan a brillar. El cuerpo técnico de NYCFC ve en el venezolano a un volante de corte defensivo, y en ese apartado el ‘vinotinto’ saca cuerpos de ventaja sobre el ‘azzurro’.

Herrera -lo demostró en los dos últimos encuentros- es una fuerza abrasiva contra sus rivales en el centro del campo. El venezolano, roza, ‘muerde’, molesta a volantes y atacantes contrincantes. El joven, además, ganó una importante cantidad de duelos uno contra uno, algo que cada vez es más difícil de ver en las actuaciones de Pirlo.



A día de hoy Herrera no tiene tan buenos porcentajes de pases correctos como los que sí posee el exjuventino. Pero con el sudamericano en la cancha la posesión de New York City FC no se resiente, la agresividad en la recuperación del balón aumenta de manera progresiva e incluso las opciones ofensivas (que no escasean en el cuadro de ‘la Gran Manzana’) también crecen.



Porque el venezolano es más que un centrocampista de marca. De hecho, en la selección de su país juega de mitad de cancha hacia adelante. "Antes de llegar acá, en mi anterior club, jugaba de volante ofensivo", reveló Herrera tras la victoria frente al Crew. "Si el equipo juega con un ‘doble cinco’ [o, en otras palabras, con dos mediocampistas centrales] puedo actuar con bastante vocación ofensiva", explicó.

Polivalencia, fortaleza física y unas innegables ganas de comerse al mundo. Eso es lo que ha encontrado el club de ‘la Gran Manzana’ en Herrera.

El llamado de Venezuela

Por estas horas Yangel Herrera ya se encuentra en Italia, donde se unió a la selección Sub-20 de Venezuela, que en diez días comenzará a jugar el Mundial Sub-20 de la especialidad en Corea del Sur.



"Me voy triste, porque quisiera seguir jugando acá, en este gran momento que vive el equipo", dijo Herrera antes de dejar temporalmente la disciplina de New York City FC. "Pero al llegar aquí ya sabía que tenía una responsabilidad con mi selección. Son cosas del fútbol".



Yangel Herrera @YangelHerrera8 se sumó a la concentración #Vinotinto y completó la convocatoria a la Copa del Mundo sub-20 #WCU20 pic.twitter.com/TN7kMdQirW — VinotintoSub20 (@VinotintoSub20) May 9, 2017



Venezuela competirá en el Grupo B de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a México, Alemania y Vanuatu. "Tenemos un buen grupo de jugadores", dijo Herrera. “Podemos ser sorpresa en el Mundial”.

NYCFC espera su regreso

La Copa del Mundo mantendrá a Yangel Herrera durante al menos un mes fuera de la MLS. Patrick Vieira tendrá tiempo para analizar qué ocurrirá en su plantel cuando el ‘chamo’ retorne desde Asia. ¿Se hará nuevamente el venezolano con el lugar que desde mediados de 2015 ocupa sin discusión Andrea Pirlo?

“Creo que Herrera está listo para jugar, está listo para ser titular”, dijo días atrás el entrenador Patrick Vieira. “En las semanas más recientes se metió más en el ‘tempo’ de nuestros entrenamientos, en el ritmo del juego”, agregó el técnico. “Creo que él ahora tiene una mejor idea de lo que es el fútbol en este país”, expresó. “Está listo para jugar”, remató.



"Yangel es todavía muy joven y se está desarrollando, pero tiene el nivel y la calidad para tener éxito en esta liga. Lo perderemos por un tiempo, pero regresará pronto", se consoló Vieira. “Trataremos de contar con él todo lo que podamos", finalizó.

“En principio estoy aquí durante una temporada”, dijo Herrera antes de sumarse a la selección al referirse al acuerdo de cesión entre el Manchester City y la escuadra neoyorquina. “Pero me gusta el equipo, me gusta la liga -que tiene un buen nivel- y siento que aprendo para lo que yo voy a necesitar a futuro”, expresó. “No descartaría quedarme otro tiempo más acá cuando se venza el plazo del préstamo”.

Todo pasa rápido y transcurre de manera placentera para el volante venezolano. “Me han pasado muchas cosas buenas en estos últimos dos o tres años”, explicó. “Poco a poco voy logrando cosas importantes dentro del mundo del fútbol”. Lentamente, pero sin pausas, Yangel Herrera se abre camino y deja marca a nivel internacional.



