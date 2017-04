Portland Timbers 'reverdece' de la mano del argentino Diego Valeri y sus nuevas piezas

Por John E. Rojas - @jrojasa75

A punto de comenzar la semana seis de MLS, Portland Timbers encabeza las posiciones de la tabla general y de su conferencia (Oeste). El equipo verde, campeón en 2015, rejuvenece de la mano del argentino Diego Valeri.

“Hemos tenido un buen arranque, creo que el equipo tiene presencias nuevas y vive una adaptación que es muy positiva en el arranque tanto en el desarrollo del juego como en los resultados que hemos tenido”, dijo el capitán de Portland a FutbolMLS.

Los Timbers suman 10 puntos, de 15 posibles con tres victorias, un empate y una derrota. Trece goles a favor y siete en contra. Cifras que marcan una tendencia diferente al Portland de 2016 que defendía el título.

Para Valeri, hay cosas claras que han cambiado. “La idea de este año en comparación del año pasado es intentar ganar los partidos con más posesión de pelota, sumando gente en el medio campo, volantes que lleguen de atrás hacia adelante y usando a los laterales un poco más adelantados. El año pasado intentamos dar la dinámica con carrileros bien definidos y no se nos dio, aunque estuvimos cerca también. Son maneras de jugar”

El mismo Diego, vive días de gracia, suma cinco goles y dos asistencias en cinco partidos, con 441 minutos disputados y siete remates a puerta. ¿Estará 2017 para ver a un Valeri más goleador?

“Dios quiera, ojalá. No voy a decir que no quisiera. Me está tocando convertir que es importante para ayudar al equipo. Pero lo importante es que cada uno tenga su rol en el esquema y que cualquiera haga el gol. Que los puntos vengan a raíz del rendimiento y no de lo que busque cada uno en línea de ataque. Si me toca convertir mejor, pero si no, aportaré desde mi rol”.



Uno de esos cinco tantos marcados por el número 8 de Portland fue catalogado como uno de los mejores en la semana 5 de MLS, un remate espectacular tras un pobre rechazo de Chris Tierney.

“Cuando la vi en el aire, me dio tiempo de acomodarme y pensé el remate. Gracias a Dios entró.”, explicó Valeri.

“No pensé en otra opción porque con la pelota en el aire alcancé a ver un rival que se acercaba y me decidí por terminar la jugada. Después del error en el rechazo, trate de sacar ventaja con un remate de sorpresa”.

¿Una buena asistencia del defensor? “Y sí, la verdad que fue una buena asistencia”, asintió el volante de Portland con una sonrisa jocosa.

Las nuevas piezas de Timbers

Pero más allá del cambio táctico, el líder de MLS puede desplegar su nuevo juego gracias a las adiciones de esta temporada.



“David (Guzmán, volante costarricense debutando en MLS con Portland), ayuda a todo el equipo. Pero a los de ataque, el hecho de que tengamos a Diego (Chará) y a David siendo el equilibrio entre defensa y ataque, que ellos ganen más duelos y así tener más la pelota a raíz de eso, nos favorece muchísimo. David es un jugador que tiene mucho desgaste con la pelota, se suma al ataque y eso nos favorece”.

Y por supuesto otra pieza clave es Sebastián Blanco, amigo personal de Valeri quien se decidió llegar a la MLS por encima incluso del América de México.

“Va muy bien, se está adaptando a un montón de cosas en la liga, en el país, pero ya nos ha aportado mucho en el manejo, en ataque, hasta en defensa porque es muy aguerrido e inteligente, maneja bien las dos piernas. Nos está dando dinámica y simpleza, algo que para un equipo es una virtud muy grande. La de MLS es una temporada larga y a medida que se conozca más con los compañeros y con la liga lo va a hacer mejor”, dijo Valeri entorno a Blanco.



La preparación

Este ‘nuevo’ Portland, si se le puede llamar así, se preocupa más por sus propias formas. “si fuera un tema de ponerlo en porcentaje diríamos que trabajamos 80% sobre nosotros y 20% en el rival. Nos concentramos en lo que tenemos que mejorar desde cuatro o cinco pautas que tenemos para que el equipo funcione como queremos. Luego sí el rival, sería tonto de nuestra parte no estudiar al rival”, explica el capitán.

Incluso el definir cuándo juegan bien o no, dice Valeri que es muy particular. “Los parámetros de cuándo jugamos bien y por qué los tenemos puertas adentro y eso es lo que tenemos que ir mejorando para edificar un equipo fuerte”.

Pena por FC Dallas

Valeri estuvo atento al desarrollo de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf en ambos encuentros y valoró la serie más allá del resultado.



“Son circunstancias, sería muy resultadista no pensar en el desarrollo de lo que fueron los dos partidos. Me apenó mucho la manera en la que fue eliminado (FC Dallas). Hizo un gran desgaste, creo que dejó bien parada a la liga porque la de Pachuca es una cancha difícil y jugó un partido de igual a igual, tuvo muchas chances y se quedó sin nada, por esas cosas que tiene el fútbol”.



Pero Diego ve en el futuro un ganador de Concacaf salido de la MLS, “ya se va a dar. En los cinco años que llevo aquí las cosas han cambiado mucho y los equipos de MLS se paran diferente, encaran diferente a los mexicanos y tarde o temprano se va a dar. Aveces ganar pasa sin querer, pero cuando el desarrollo es como lo estamos viendo, va a pasar”.

Finalmente hubo chance hasta para hablar del Asistente de Video Arbitral (VAR - por sus siglas en inglés) que se establecerá oficialmente en MLS después del Juego de las Estrellas. Valeri dijo que todavía no lo convence. “Hay que pulirlo, hay que mejorarlo. Hemos tenido charlas y explicaciones al respecto pero a mí particularmente no me ha gustado su aplicación porque le quita dinámica al juego. Obviamente está bien que se busque la justicia en las sanciones de los árbitros, pero hay que mejorar la aplicación”.



