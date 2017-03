"Portland es un equipo bueno y fuerte, que me hace sentir cómodo" asegura Sebastián Blanco

Prácticamente un recién llegado a la MLS y a Portland -la ciudad que lo acoge junto a su familia- Sebastián Blanco es uno de los futbolistas que más comentarios positivos ha generado en las primera semanas de competición en la liga norteamericana.

El bonaerense de 29 años se hizo con la 10 de los Timbers tras una larga negociación entre el club estadounidense y San Lorenzo de Almagro, su anterior equipo en Argentina. “Hablé con el director deportivo y el técnico me escribió también y tuve un par de conversaciones con Diego Valeri”, comentó el futbolista a FutbolMLS.com. “Por medio de mi representante se fue dando, fluyendo, y hoy estamos acá”.



Ese ‘estar acá’ implica una nueva vida para el volante que pasó por el fútbol de Ucrania e Inglaterra, además de destacar en su país natal. “La ciudad hermosa. Es cálida por las personas, se nota que es una ciudad diferente. No es muy chica pero es tranquila y se puede salir a pasear tranquilo, a caminar, a disfrutar”, valoró el sudamericano.

Además a Blanco lo conquistó el ambiente futbolero de Portland. “Es una de las razones por la cual uno viene”, admitió. “Me habían contado y ya lo he podido vivir en el campo y fuera de él. A uno lo pone contento cada vez que en un partido de local esté lleno y sea una fiesta y lo viven y lo disfrutan”.

Además de su calidad en la cancha lo que sorprende del argentino es la velocidad con la que se ha adaptado a la MLS, liga en la que ya disputó cuatro partidos oficiales. “Me siento bien, quizás hasta mejor de lo pensado. Obviamente hay cosas por mejorar todavía, pero la adaptación ha sido muy buena”, manifestó Blanco. “Este es un equipo muy bueno, muy fuerte y me siento cómodo por el estilo de juego”.



Un factor importante para conseguir un aclimatamiento tan veloz es la presencia de Diego Valeri, un viejo conocido del nuevo integrante de la familia de los Timbers. “Estuvimos cuatro o cinco años jugando juntos allá en la Primera División [de Argentina] en Lanús”, recordó Blanco. “Él y todas las personas con las que hablé antes de firmar con Portland mantenían la misma opinión: que una vez que vienes acá no quieres irte”, admitió. “Con el paso de los días y los meses le voy dando la razón a la gente que me dijo que iba a estar muy cómodo y no me iba a arrepentir”.

Sebastián Blanco destacó desde el primer partido en los Timbers, pese a que su posición en la cancha varió un poco con respecto a la función que tenía en San Lorenzo. “En la posición acá me quedo un poco lejos del arco porque a veces termino jugando abierto. Pero asistir también es un trabajo importante y a uno lo deja tranquilo poder hacerlo”.



El 10 tiene claro cuál es su papel en su nuevo club. “El trabajo es ser siempre un jugador ofensivo y mi juego es menos de posesión y más de cambio de ritmo”, describió. “Entonces necesito ser un jugador decisivo en los últimos metros, animarme más a meter las diagonales, a llegar, a crear más situaciones de riesgo”. Para cumplir con su rol Blanco necesita saber más de sus compañeros. “Ir conociendo el juego de [Fanendo] Adi es importante, conocer el juego de Darlington [Nagbe] es importante, que quizás juega un poco más cerrado que yo. Ir conociendo que siempre tengo a los cinco de atrás para poder descargar, o dar el pase al lateral en el momento indicado”.

El de Lomas de Zamora no oculta que su objetivo en la MLS es ganar la mayor cantidad posible de títulos con Portland Timbers. Además, el 10 guarda entre sus máximas aspiraciones el hecho de disputar una Copa del Mundo con la selección argentina, un equipo nacional que hoy no pasa por su mejor momento.



“Hubieron varias situaciones externas a la selección que fueron perjudicando un poco lo que es el fútbol en sí”, comentó Blanco. “Hubo una desorganización importante y se notó tanto en el fútbol local como con quienes administran la liga”, dijo con pesar. “Esperemos que con el tiempo eso se acomode un poco y se empiece a pensar un poco más en la selección. Jugadores hay de sobra y confío a muerte con que ellos nos van a llevar al Mundial y que nuevamente vayamos a ser la selección tan difícil que fuimos siempre”.



El volante ofensivo es una de las más recientes adiciones latinoamericanas de la MLS, un colectivo en el que los argentinos son mayoría, con 28 representantes. “Creo que el jugador latinoamericano es un poco más agresivo, agresivo en el buen sentido, agresivo en que juega intenso, juega fuerte y genera más riesgo”, postuló Blanco para justificar la llegada masiva. “Es algo de cultura, y es bueno tener la mezcla que hay, de varios lugares, porque cada uno va imponiendo lo suyo”.

Un argentino ilustre dentro de ese colectivo es Gerardo Martino, entrenador de Atlanta United. “Es un equipo importante y por lo menos en estos primeros partidos ha mostrado ser un conjunto fuerte y está jugando, o por lo menos intentando, imponer el juego de ‘Tata’ que había mostrado en otros equipos y en la selección también”.



“Obviamente todo equipo que juega tan intenso en ataque se desprotege”, concluyó Blanco. “Pero la idea está buena, la está plasmando bien. Con el tiempo puede ser peor o más difícil, y cuando lleguen los Playoffs es a muerte y se verá realmente el trabajo”.



El quinto partido de esta temporada para Portland Timbers tendrá lugar el domingo 2 de abril, cuando reciba en el Providence Park a New England Revolution, un equipo que viene de golear por 5-2 a Minnesota United.

“Tenemos que mejorar un poco lo que en el partido anterior [en la derrota por 3-2 en su visita a Columbus Crew] tal vez fallamos, que son los centros, las pelotas paradas y las transiciones defensivas”, explicó Blanco. “Somos un equipo que impone mucho riesgo y mucha verticalidad en ataque, pero a veces nos no nos protegemos, entonces tenemos que ser un equipo que juegue más en bloque”.



Sebastián Blanco no olvida los buenos momentos vividos en San Lorenzo -el equipo del cual es hincha- y Lanús, donde desplegó un fútbol de alto nivel. Pero sabe que, por méritos propios y por los de Portland Timbers como equipo, está en condiciones de hacer historia en la MLS.