¿Por qué extrañará Portland Timbers en demasía a Sebastián Blanco en el Clásico de Cascadia?

A media semana, Portland Timbers perdió más que el partido ante Minnesota United. Perdió también -por expulsión- a un jugador que apuntaba a ser clave para el club de Oregón en el candente Clásico de Cascadia ante Seattle Sounders que se jugara el domingo.



Se trata del refuerzo argentino en 2017 de 'los Leñadores', Sebastián Blanco. El volante ofensivo perdió la cabeza y el árbitro le mostró su primera tarjeta roja en la MLS, por lo que se perderá el clásico, debilitando de manera considerable las posibilidades de su club en el duelo frente a Seattle Sounders.



Double red cards. One for Minnesota's Abu Danladi, and one for our Sebastian Blanco for their actions during this play. #MINvPOR #RCTID pic.twitter.com/kLkiIfQ4nI

— Portland Timbers (@TimbersFC) June 22, 2017