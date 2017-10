Pocos goles y muchos empates: NYCFC apuesta por la recuperación antes del inicio de los Playoffs

El equipo celeste no consiguió marcar más de un tanto en sus últimos 8 partidos. La baja de rendimiento coincidió en parte con la ausencia de David Villa por lesión.

David Villa y New York City FC se preparan para el inicio de los Playoffs.

David Villa y New York City FC se preparan para el inicio de los Playoffs.

New York City FC llegará al Decision Day -el último episodio de la temporada regular, previo al comienzo de los Playoffs- como ocupante de la segunda plaza de la Conferencia Este. La alegría es el sentimiento predominante en el cuadro celeste, que desde marzo ha sido uno de los principales contendientes de la MLS 2017. Pero experiencias recientes pueden haber dejado en el plantel de NYCFC un mal sabor de boca. Desde finales de agosto el plantel comandado por Patrick Vieira no ha conseguido anotar más de un gol en todos los partidos disputados desde ese momento.



Victorias, empates (muchos) y derrotas en los que el club de 'la Gran Manzana' no ha tenido una presencia persistente en el marcador. Una situación que se consolidó desde que la máxima figura del equipo -David Villa- sufriera una lesión muscular a comienzos de septiembre.



Los números que describen la realidad

El último partido en el que NYCFC marcó dos goles y se quedó con la victoria tuvo lugar el domingo 20 de agosto, cuando el conjunto celeste derrotó por 2-1 en el Yankee Stadium a New England Revolution, en una tarde en la que los goles del equipo fueron marcados por Villa y Jonathan Lewis.



Ese triunfo ante los 'Revs' fue el último capítulo de una positiva serie de tres victorias consecutivas. Dentro de esa sucesión se inscriben el triunfo a domicilio por 2-0 de Nueva York sobre LA Galaxy del 12 de agosto (en esa ocasión, también, los goleadores fueron el español y Lewis) y el 3-2 en el Bronx frente a New York Red Bulls del 6 de agosto, en el que el capitán fue autor de un triplete.

Desde el final de esa racha positiva New York City FC disputó ocho encuentros. Dos de ellos finalizaron con victoria, dos fueron derrotas, y cuatro terminaron con empate. En ninguno de esos compromisos el City logró marcar más de un gol. David Villa estuvo ausente en varios de esos juegos, debido a que se lesionó mientras estaba concentrado con la selección española, a fines de agosto. El único tanto conseguido por el campeón del mundo ocurrió en el empate 1-1 como visitante frente a Chicago Fire, el 30 de septiembre.



Una 'villadependencia' evidente

El repaso a las marcas y las estadísticas de NYCFC en los últimos dos meses pone en blanco sobre negro una realidad que no representa una novedad. El equipo basado en el barrio del Bronx es extremadamente dependiente de la producción goleadora de su capitán, una constante que únicamente se ve alterada por los aportes que hace compañeros como Jack Harrison, Maxi Morález, Rodney Wallace o el ya mencionado Lewis, entre otros.

Pese al poco eficaz rendimiento de la franquicia en los últimos ocho encuentros, New York CIty FC se las ha arreglado para mantener con uñas y dientes la segunda posición en la Conferencia Este, la valiosa plaza que permite a su dueño 'esquivar' la fase previa de los Playoffs, y que en el Decision Day -el cierre de la temporada regular- podrían arrebatar equipos como Chicago Fire o Atlanta United.



Villa, de 35 años, está recuperado de su lesión -de otra manera no jugaría-. El gol ante Chicago Fire y alguna intervención puntual en juegos disputados desde su regreso alientan a pensar que lo peor, sin dudas, ha pasado. Pero la realidad indica que todavía no ha vuelto a estar en el excelente nivel que mostró antes de su lesión. NYCFC tiene la imperiosa necesidad de dar con una solución goleadora alternativa, tanto para el último capítulo del curso regular como para los Playoffs, que están a la vuelta de la esquina. Nombres propios como los de Harrison y Wallace son los primeros convocados para incrementar su capacidad de hacer goles, que en el caso particular del inglés ya es satisfactoria.



En la postemporada los errores no se perdonan. Las ocasiones desperdiciadas no regresan. A buen seguro 'el Guaje' pondrá todo de sí para mostrar su mejor versión cuando los Playoffs se pongan en marcha. Pero -con más insistencia que en la temporada regular- en la próxima fase de la MLS 2017 el progreso de New York City hacia la final de la Conferencia Este dependerá tanto del colectivo como de la genialidad del astro nacido en Asturias, que este año ha apuntado hasta ahora 20 goles en su cuenta.