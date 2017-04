Poco consuelo en NYCFC después de sufrir derrota en casa

Orlando derrotó a New York City FC por 2-1 en el Yankee Stadium. Cyle Larin ya marcó 7 goles al cuadro celeste como visitante.

Cyle Larin, imparable para la defensa de New York City FC.

BRONX, N.Y. -- Orlando City -el expreso violeta de la Conferencia Este en el primer tercio de la temporada regular- pasó en la tarde del domingo por el Yankee Stadium. En un partido de trámite bastante igualado la diferencia a favor de 'los Leones' la puso el delantero Cyle Larin, autor de los dos goles de la victoria por 2-1 frente a New York City FC.

Al artillero canadiense le sienta de maravillas jugar en 'la Gran Manzana'. El 9 del conjunto del estado de Florida es un prolífico anotador en sus visitas a New York Red Bulls, pero su voracidad crece cuando llega al Bronx y tiene por delante al cuadro celeste. Desde el inicio de la temporada 2015 Larin le ha hecho 7 goles a NYCFC en el diamante de la calle 161.



Pese a que preparó intensamente a su equipo para este compromiso el entrenador Patrick Vieira no tuvo más que felicitar a uno de los máximos verdugos de la escuadra azul celo. “Creo que tenemos que darle mucho crédito a Larin, porque estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado”, expresó tras el partido el entrenador del equipo celeste, Patrick Vieira. “La manera en la que definió fue realmente buena”, agregó el exinternacional con la selección de Francia. “Esto no me sorprende para nada, porque sabíamos que si tenía oportunidades dentro del área podría definir”.

“Más que los goles, lamento las situaciones que concedimos para que pueda concretar esas ocasiones”, lamentó Vieira. “Cuando miras el primer gol te das cuenta que no estuvimos allí para defender, y eso es vital para conseguir la victoria. Permitimos que Orlando hiciera dos goles porque defendimos muy mal”.



La decepción del entrenador se transmitió a los integrantes del plantel. “Creo que jugamos bastante bien durante buena parte del partido”, reflexionó el volante Tommy McNamara, que este domingo disputó su primer partido como titular en la temporada 2017. “Pero existieron algunos momentos clave en lo defensivo en los que perdimos los duelos ‘uno contra uno’ y pusimos al equipo en situaciones complicadas”, añadió ‘TommyMac’. “Si permites que la pelota llegue a Cyle Larin, en la mayoría de las ocasiones conseguirá anotar goles”.



“Orlando City es un equipo directo”, sintetizó el defensor Ethan White. “Es difícil lidiar con ellos”, resumió. “Tienen un delantero muy veloz, y otro delantero muy fuerte. Eso siempre va a complicarte cuando estás en el área”, explicó. “Hacen llegar la pelota al área, se la pasan a Larin, y si no lo marcas bien, él te va a castigar”.

“No hay más que congratular a Larin”, se resignó el central Maxime Chanot. “Quizás en todo el partido disparó tres o cuatro veces a nuestro arco”, añadió. “Es un muy buen delantero, así que tengo que felicitarlo. Hizo un gran trabajo para Orlando, para desgracia de New York City”.