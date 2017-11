Playoffs 2017: Estas son algunas de las claves de las Finales de Conferencia de la MLS

Cuatro equipos quedan con vida en los Playoffs de la MLS 2017. Los rivales que se disputaron el título en 2016 -Seattle Sounders y Toronto FC- más dos conjuntos que aportan bastante de sorpresa y de motivación 'extra cancha': Columbus Crew y Houston Dynamo.

Este cuarteto de rivales protagonizarán las Finales de Conferencia, que comenzarán a disputarse una vez concluya la 'jornada FIFA' del mes de noviembre.



El destino de la MLS Cup, en manos de cuatro aspirantes: Columbus, Toronto, Seattle y Houston Univision Deportes Network 0 Compartir



FINAL DE LA CONFERENCIA ESTE

Partido de ida: Martes, 21 de noviembre, 8 pm ET | MAPFRE Stadium (Columbus, OH) | ESPN Deportes

Partido de revancha: Miércoles, 29 de noviembre, 7:20 pm ET | BMO Field (Toronto, ON) | FOX Deportes

1. Toronto hizo la mejor temporada regular en la historia de la MLS: Nunca antes un equipo de la liga norteamericana había sumado los 69 puntos que TFC acumuló entre inicios de marzo y fines de octubre. El plantel de Greg Vanney, además, instaló nuevos registros en materia de puntos acumulados por encuentro disputado y mayor cantidad de victorias en una temporada regular.



2. El conjunto 'escarlata' sufrirá la baja de dos de sus figuras: En el encuentro de ida frente a Columbus Crew el cuadro canadiense no podrá contar con el enganche Sebastian Giovinco (por acumulación de tarjetas amarillas) ni con el delantero Jozy Altidore (expulsado en el descanso de la semifinal disputada el domingo frente a New York Red Bulls). Una ocasión propicia para que el Crew intente aprovecharla en su encuentro como local.



3. Los canadienses tienen 'la sangre en el ojo' desde 2016: En diciembre del año pasado Toronto recibió a Seattle Sounders en la final por la MLS Cup. En una definición por penales el equipo esmeralda se quedó con el título.



4. Columbus se convirtió en un 'mata gigantes': El historial del conjunto de Gregg Berhalter en esta postemporada no es para desdeñar. En el partido de Eliminación Directa dejó en el camino a Atlanta United, la sensación del torneo. Pocas horas atrás, eliminó a New York City FC, otro de los favoritos. ¿Podrán repetir frente a Toronto FC?



5. El Crew juega por sus aficionados: Algunos días atrás el propietario del club anunció que existe la posibilidad de que el equipo deje Columbus a finales de 2018 para debutar como local en 2019 en la ciudad texana de Austin. La novedad preocupa a los aficionados locales, que han lanzado una campaña de alcance natural bautizada '¡Salven al Crew!'. El momento en la capital del estado de Ohio es agridulce: la alegría de estar en la final de la Conferencia se contrapone a la posibilidad de estar frente al último año del equipo en ese lugar. Cuerpo técnico y jugadores usan la actual situación como una motivación extra.





FINAL DE LA CONFERENCIA OESTE

Partido de ida: Martes, 21 de noviembre, 10 pm ET | BBVA Compass Stadium (Houston, TX) | FOX Deportes



Partido de revancha: Jueves, 30 de noviembre, 10:30 pm ET | CenturyLink Field (Seattle, WA) | ESPN Deportes

1. Los Sounders van por el doblete: Seattle es el actual equipo campeón de la MLS, y entró a los Playoffs con muchas menos urgencias que las que tenía un año atrás. Algunas lesiones atentan contra las opciones del equipo de la región de Cascadia, pero el repunte de algunas individualidades -como Nicolás Lodeiro- hacen aumentar el optimismo en el plantel de Brian Schmetzer.



2. Clint Dempsey, por sobre todas las cosas: Recuperado de las dolencias cardíacas que no le permitieron disfrutar de los Playoffs y la obtención de la MLS Cup de 2016, el delantero texano reaparece como una de las grandes figuras de esta postemporada. Los dos goles marcados ante Vancouver Whitecaps ponen -de momento- a Dempsey como una de las máximas figuras de los Playoffs.



3. Houston, líder de la revolución latina: El Dynamo cambió de manera radical en 2017. La contratación de una serie de jugadores latinoamericanos y del entrenador colombiano Wilmer Cabrera ha dado al equipo texano -literalmente- una nueva vida.



4. La esquiva victoria como visitante, en el momento justo: Durante la temporada regular al conjunto texano le costó de manera sensible la posibilidad de lograr victorias en condición de visitante. En la instancia más importante del año el club anaranjado cerró un inesperado (y a la vez notable) triunfo a domicilio ante Portland Timbers, el número uno de la Conferencia Oeste.



5. Rotar, rotar y rotar: Rara -muy rara- ha sido la vez en la que Houston Dynamo pudo o quiso repetir alineaciones. Por distintos motivos, la rotación ha sido una de las características más notables del planteo de Cabrera. Con la gran cantidad de opciones que el equipo tiene en ataque, no es extraño ver intercambios, entradas y salidas entre figuras como 'el Cubo' Torres, Mauro Manotas, Alberth Elis y Romell Quioto.