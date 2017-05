Piojo López no se arrepiente de haber dejado ir referentes a pesar de la crisis que vive Colorado Rapids

Colorado Rapids ha tenido un arranque decepcionante. Ubicado como colero general en la actual campaña de la MLS, después de que el año pasado pelearon durante toda la temporada por el súperliderato y quedaron en la antesala de la final de la MLS Cup.

Dirigencialmente, uno de los responsables directos del éxito reciente pero igualmente de la actual crisis de resultados del club de las Montañas Rocosas es su Director de Fútbol, el argentino Claudio 'Piojo' López.

Piojo adjudica el mal inicio en la MLS 2017, que incluye una racha actual de cinco derrotas al hilo, a una serie de factores que no les han favorecido con respecto a la temporada pasada.



“Cambiaron algunas cosas, algunos jugadores que se fueron. Los futbolistas que vinieron no pudieron tener la cantidad de minutos necesarios para adaptarse al equipo y a lo que es esta liga. Sufrimos algunas lesiones importantes que nos hacen que haya que replantear un par de cosas”, dijo López en exclusiva para FutbolMLS.com al analizar la situación.

El trabajo del exdelantero tiene una injerencia importante en el tema de manejo de presupuesto para incorporar refuerzos e igualmente dejar ir jugadores. Eso lo hace en parte responsable por dejar ir a futbolistas que tuvieron un desempeño importante en 2016 con los Rapids como es el caso del capitán Sam Cronin, el defensor Marc Burch y el seleccionado estadounidense Jermaine Jones.

Sin embargo, el argentino afirma no tener ningún tipo de arrepentimiento en cuanto a los elementos que ha dejado ir, aun cuando sean del calibre del mundialista Jones.



“La verdad que no, no hay arrepentimiento alguno, por lo menos de mi parte”, dijo Claudio López. “Siempre en esta liga, y en los equipos hay una cosa muy influyente, que es el presupuesto que te dan para armar el equipo. Se tienen que contemplar este tipo de cambios, de dejar ir jugadores o traer a otros, con el mismo hecho del presupuesto que uno tiene, y acorde a como se va armando o conformando el equipo”.

'Piojo' López tiene comunicación abierta con el director técnico Pablo Mastroeni, y reveló algunos de los puntos que han tocado recientemente para que el equipo no claudique, poder levantar y volver a figurar como protagonista.

“Se habla de tener confianza en el trabajo, en seguir intentándolo. Lógicamente siempre se hablan de cosas tácticas, de cambios tácticos al equipo. Pero más que nada es mantener la confianza intacta. Trabajar con las mismas ganas que lo están haciendo todos los días. Y no bajar los brazos, es la única manera de salir adelante”, comentó López.



El directivo de los Rapids cree firmemente que eventualmente el equipo volverá al sendero de los triunfos y asegura que en el fútbol no existen los años de transición por lo cual el objetivo siguen siendo los Playoffs para pelear por título.

En cuanto a refuerzos de renombre para el verano del calibre de Jugador Franquicia, como sucedió el año pasado con la “repatriación” de Tim Howard o el constante rumor de Carlos Vela, López aseguró que por el momento no están cocinando ninguna contratación de ese nivel.

“Sobre Jugadores Franquicia, no podría decir nada hasta el momento porque no lo hemos hablado, no lo hemos planteado. Pero si estamos continuamente obligados y presionados a tratar de buscar las mejores opciones que puedan estar en nuestro equipo y tenerlas preparadas, para en el momento adecuado que el técnico decida o pida o piense en reforzar el equipo, nosotros podamos tener las opciones”, puntualizó el argentino.



