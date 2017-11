MLS

Patrick Vieira le “debía” el favor al nuevo DT del Montreal Impact desde que jugaban en el Arsenal

Patrick Vieira siempre estará agradecido con su compatriota francés que lo hizo sentir como en casa cuando llegó al Arsenal de la Premier League.

“Él era el viejo, el único otro francés en el equipo en aquel tiempo”, le dijo en exclusiva Vieira a FutbolMLS.com. “Cuando llegue al Arsenal él estaba ahí y me cuido. Desde entonces, somos buenos amigos”.

Vieira está refiriéndose al nuevo director técnico del Montreal Impact, Remi Garde.





Cuando un Vieira de 20 años de edad llegó al club del norte de Londres tras su paso por el AC Milán, Garde que es 10 años mayor que su compatriota, fue quien lo recibió con los brazos abiertos. Algo que Vieira nunca olvidó.

“Nuestra amistad es más grande que un juego de fútbol”, dijo Vieira. “Las experiencias que he tenido, las voy a compartir con él y si puedo ayudarlo de cualquier forma posible, lo hare porque recuerdo cuando llegue al Arsenal él fue quien ayudo a que me sintiera cómodo y me expresara en el campo de juego”.

A Vieira se le acredita parte de que Garde allá aceptado el puesto con Montreal, ya que el campeón del mundo había conversado con Remi sobre su experiencia dirigiendo al New York City FC, las fortaleces y debilidades de la liga y la calidad de juego y jugadores que pueda esperar.



NYCFC de Patrick Vieira anula a Atlanta United de 'Tata' Martino



Vieira habló de lo genuina personalidad de su amigo y su habilidad para trabajar y desarrollar juveniles.

“No tiene miedo de poner a jugadores jóvenes, tiene la pasión del juego para ayudar a desarrollar juveniles”, comentó Vieira. “Fue parte de un Lyon que desarrollo muchos jugadores, fue director de las fuerzas básicas, y se hizo entrenador. Sus antecedentes y la manera en que ve el juego son realmente interesantes”.

Según Vieira, Garde debe continuar con su filosofía para triunfar en la MLS como lo están haciendo otros técnicos extranjeros que han desembarcado en la liga norteamericana en épocas recientes, como el caso del argentino Gerardo "Tata" Martino en Atlanta United, el serbio Veljko Paunovic en Chicago Fire, y él mismo en NYCFC. Todos clasificaron a sus equipos a los Playoffs de este año.





“Los entrenadores que han llegado y han sido exitosos son los que escuchan e intentan implementar su filosofía sin cambiar todo porque hay algunas buenas partes de la MLS que deben permanecer”, declaró Vieira. “Es por eso que a Tata o Pauno o a mi nos ha ido bien en esta liga”.