Patrick Vieira desmiente rumores sobre una posible salida de New York City FC

Tras reportes de interés por parte del St. Etienne de la Ligue 1, el técnico francés aseguró que no tiene intenciones de abandonar su cargo en Nueva York.

El director técnico de New York City FC Patrick Vieira refutó los reportes que actualmente lo tenían como una posible opción para llegar al club francés St. Etienne, quienes recientemente perdieron a su DT, Christophe Galtier.

“Claro que me quedo aquí”, le dijo Vieira al New York Post al ser cuestionado sobre los rumores. “Empecé un proyecto a largo plazo con New York City. Es un proyecto muy interesante y estoy muy involucrado”.



Viera, quien jugó para la selección de Francia, Arsenal y Manchester City antes de empezar su carrera como técnico en los Estados Unidos, profesó su cariño al trabajo que actualmente realiza con NYCFCm equipo al que llevó a los playoffs por primera vez la temporada anterior.

“Lo único que uno no puedo controlar son reportes de los periodistas”, dijo Vieira. “Amo cada día, pero la especulación es parte de nuestro mundo y ya estoy acostumbrado”.



Los rumores de la posible salida de Vieira iniciaron poco después de la salida de Galtier, quien estuvo al mando de St. Etienne por ocho años.