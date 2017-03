Panameño Adolfo Machado sorprende a compañeros de Houston Dynamo con saque de banda

El panameño Adolfo Machado fue parte del empate (1-1) entre su seleccionado y Estados Unidos, un resultado que no complació del todo a la afición 'canalera'. Los que si terminaron complacidos fueron compañeros de Machado en el Houston Dynamo, con una habilidad del defensor que al parecer no conocían.



El arquero de Dynamo, Tyler Deric dijo: “No sabía que Adolfo podía lanzar la pelota de ese modo”

Y el mediocampista José Escalante, le respondió: “Yo tampoco, ni siquiera sabía que podía atacar”.



@tyderic me neither, I never saw him attack 😲✈️



Durante el juego de este martes en la noche, Machado ofreció varios lanzamientos de banda que ubicaron a Panamá en situaciones de peligro.

La conversaciones públicas entre jugadores del Dynamo entorno a Machado, sirvieron para descubrir también que el hondureño José Escalante va mejorando en su aprendizaje de inglés.



El defensor AJ De La Garza escribió: “Un momento, José, hablas inglés?

A lo que el Hondureño respondió: “Por su puesto. Y bromeó, mis traducciones de Google son muy buenas”



@AJD_20 @tyderic of course I do. You know 😂🙄 my google translate is very good

— Jose Escalante (@joseescalante20) March 29, 2017