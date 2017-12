Otra actuación sobresaliente del arquero de Seattle Sounders, pero esta vez sin final feliz

TORONTO, ON -- Stefan Frei hizo al menos media docena de atajadas de gran calidad para Seattle Sounders en la final de la MLS 2017. Igual que pasó en 2016. Con la diferencia de este año su gran despliegue no sirvió para impulsar a su equipo al título. Por el contrario, las grandes tapadas del arquero nacido en Suiza sirvieron para que el marcador final en favor de Toronto FC no fuera más abultado.



Es una ironía del destino. Cuatro años atrás Frei pasó de Toronto a Seattle. Si bien pudo degustar la miel del triunfo el año pasado, la derrota de este fin de semana ante el cuadro rojo sangre pone un inmerecido cono de sombra sobre un futbolista que bien podría haber sido elegido como el Jugador Más Valioso de la final.



"Si no hubiese jugado la final hubiera deseado que Toronto ganara", dijo Frei tras el partido. "Estoy contento por los aficionados de Toronto FC. Obviamente es feo que ellos sean nuestros contrincantes en la final y que hayamos perdido frente a ellos".



"Aprecio el tiempo que pasé en esta ciudad, aún así cuando jugué aquí este equipo no tenía demasiado éxito", valoró el cancerbero de Seattle. "Crecí mucho cuando estuve aquí y estuve rodeado de buena gente que permitió que me desarrollara. Estoy contento con eso".

Pese a la derrota inapelable, Stefan Frei cree que los Sounders mejoraron mucho esta temporada, especialmente en ataque. "Creo que muchos analistas menospreciado nuestro poder ofensivo, pero hoy [por el sábado] nos quedamos sin posesion, sin oportunidades claras de gol, no generamos peligro... No tenemos nada para exhibir".



Frei, finalmente, no puso ningún tipo de reparos al 2-0 obtenido por Toronto FC. "Creo que aceptamos la derrota", concluyó. "Antes de que ellos marcaran el primer gol ya habíamos aceptado la forma en la que el partido se estaba jugando, y no era nada bueno para nosotros".