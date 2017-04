Orlando City SC suma a un volante ofensivo cedido por Querétaro FC de la Liga MX

Orlando City SC anunció la incorporación del volante californiano Luis Gil, quien llegó a préstamo por una temporada -con opción de compra al final de la misma- desde el Querétaro Fútbol Club de la Liga MX. Para poder sumar a Gil 'los Leones' tuvieron que adquirir el Derecho de Tanteo ('Right of First Refusal', en inglés) a Real Salt Lake -exequipo del volante- a cambio de 100.000 dólares en Fondos de Asignación Específicos.

"Luis nos brinda otra opción de ataque que encaja bien en nuestro equipo", dijo el gerente general del club, Niki Budalic. [El entrenador Jason Kreis] habló muy bien de Gil en referencia al tiempo que ambos pasaron en Real Salt Lake y nos entusiasma que él se sume a nuestro plantel".



Pese a ser joven -cuenta con 23 años- Gil aportará a Orlando City una buena cantidad de experiencia en la MLS, tras disputar 134 partidos de temporada regular y 11 en los Playoffs con Real Salt Lake, equipo para el que jugó entre 2010 y 2015. 93 de esos encuentros fueron bajo las órdenes de Kreis, actual estratega del equipo del estado de Florida.

El volante ofensivo llegó a la Liga MX en diciembre de 2015, y fue parte del plantel de 'los Gallos Blancos' que ganaron el Torneo Apertura 2016 de la máxima categoría mexicana. A nivel de juveniles Gil marcó 15 goles en 61 partidos con la selección de Estados Unidos.



A partir de este momento Luis Gil será el dueño del dorsal 17 en el plantel de Orlando City SC.