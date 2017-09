Orlando City SC, algo más lejos de los Playoffs y con el enigma de la continuidad de Kaká

El contrato del jugador franquicia brasileño finaliza en diciembre y el club todavía no ha dado a conocer si renovará al crack sudamericano.

Con cinco partidos por jugar antes de la finalización de la temporada regular Orlando City SC ocupa la novena posición de la Conferencia Este, con 35 puntos. Siete unidades por debajo de New York Red Bulls, el último clasificado por ahora a los Playoffs en esa zona.

No es demasiado complicado presagiar que ‘los Leones’ del centro del estado de Florida tienen muy escasas opciones de avanzar a la postemporada. Un escenario que repetiría -si se confirma- lo ocurrido en 2015 y 2016, los dos primeros cursos del conjunto púrpura en la MLS.

Orlando City es un equipo de alto perfil en la liga. Y la posibilidad de pasar tres años en blanco -sin acceso a los Playoffs- pesa de manera amarga en la directiva, el plantel y la afición del club sureño. Una losa que se hace más pesada al tener en cuenta que ‘los Leones’ cuentan desde su entrada a la Major League Soccer con uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol contemporáneo: Kaká.



Diez años atrás el magistral volante brasileño fue reconocido con el Balón de Oro, en un momento en el que era una auténtica referencia en la selección brasileña y en los prestigiosos clubes europeos por los que pasó. Hoy, con 35 años, el enganche surgido del Sao Paulo está cerca de finalizar su contrato con Orlando City -equipo del que es capitán-, y su futuro profesional es incierto.

Semanas atrás Kaká manifestó de manera pública que desea renovar su vínculo con ‘los Leones’. El equipo -de momento, al menos de cara a la prensa y a la afición- se mantiene en silencio. El rendimiento del volante -que no siempre ha estado a la altura de las expectativas- y su alto sueldo hacen que se plantee una legítima duda sobre la continuidad del jugador sudamericano.



Algo está claro: la afición de Orlando City adora a Kaká. Como ningún otro jugador en la breve historia del equipo, el 10 es el símbolo de la franquicia. Todo lo que no implique la continuidad del volante ofensivo probablemente no sea bien recibido por el nutrido y ruidoso grupo de hinchas morados.

Otra cosa que parece estar igual de clara es que ‘los Leones’ -clasifiquen o no a los Playoffs este año- se preparan para un futuro sin Kaká. O, mejor dicho, para un futuro en el que la presencia del brasileño no sea tan influyente y determinante como sí lo es en este momento.



Bajo la conducción del entrenador Jason Kreis, Kaká no es siempre titular en Orlando. Un fenómeno que se ha producido en más de una ocasión en semanas recientes. Con el crack sudamericano en el banco de suplentes, el jefe del cuerpo técnico emplea a Giles Barnes como enlace (ciertamente, un tipo de enganche distinto a Kaká), justo por detrás de Cyle Larin y Dom Dwyer, los dos ‘tanques’ que OCSC tiene en la delantera. Y la innovación en el dibujo táctico no ha funcionado mal. De hecho, la dinámica del equipo es mucho más atractiva y efectiva cuando el circuito no incluye a Kaká.

Piernas más frescas y un mayor punto de estado atlético. “Giles, Cyle y Dom son muchachos muy activos. Son peligrosos cuando toman el balón y se abastecen entre sí”.



Kaká sigue siendo una estrella en Orlando, pero debe (y deberá, si continúa siendo parte del equipo en 2018) luchar por un lugar en el once titular. Si en función de ataque las opciones del sudamericano parecen haberse reducido de manera considerable, en el centro del campo la situación no es más favorable para el crack: el internacional peruano Yoshimar Yotún y el volante Dillon Powers, llegado desde Colorado Rapids, ganan enteros en las preferencias de Kreis.

¿Qué tipo de función podría cumplir Kaká a futuro en su actual equipo? ¿Puede el 10 convertirse en ‘11’ y llevar su fútbol por banda izquierda? ¿Quizás deberíamos imaginarlo como una especie de relevo de lujo en 2018, comenzando la mayoría de los partidos en el banco de suplentes? ¿Aceptaría Kaká -que se ha perdido este año muchos partidos por lesión- ese papel?



publicidad

Las estadísticas pueden definirlo todo en situaciones como esta. Con Kaká sobre el terreno de juego (al menos durante 45 minutos) Orlando ganó apenas un partido este año. Sin el 10 las victorias fueron ocho hasta ahora.



Kaká ha sido y es a día de hoy la gran carta de presentación de Orlando City. Y también ha ayudado mucho a la MLS en general como gran gestor de relaciones públicas, como producto de interés. Pero a los Playoffs y a la final por la MLS Cup se llega con fútbol, y en el esquema actual -y el que se perfila para el futuro- el aporte de Ricardo Izecson dos Santos Leite en la cancha parece estar en trayectoria descendente.

Orlando City SC ya se ha armado para una vida sin Kaká. Eso no significa que el centrocampista no pueda continuar en su actual equipo. Quiere decir, en cambio, que el brasileño debe replantear si está dispuesto a aceptar un nuevo papel en el esquema de ‘los Leones’.

Y si no es en Orlando, la carrera de Kaká todavía puede tener futuro en otros equipos. Dentro de la MLS, quizás. Pero también en Brasil -especialmente en el Sao Paulo, donde mantiene su categoría de ídolo- o en las principales ligas de Asia, siempre predispuestas a acoger a grandes nombres del fútbol mundial.



publicidad