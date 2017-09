"Ojalá pueda ser convocado pronto por Uruguay", manifiesta con ilusión Diego Fagúndez

El futbolista de New England Revolution -de 22 años, que acumula seis temporadas en el club- no pierde la esperanza de volver a defender a 'la Celeste'.

Diego Fagúndez -no caben dudas- es uno de los jugadores con mayores posibilidades de proyección a nivel internacional dentro de la MLS. Con apenas 22 años ya tiene en su hoja de servicio 131 partidos como titular para New England Revolution, en los que marcó 38 goles y generó 31 asistencias.

Fagúndez comenzó a llamar la atención en la temporada 2013, en las que marcó 13 goles y entregó 7 asistencias. Cifras para nada habituales en elementos juveniles. Más o menos en esa misma época el futbolista decidió tomar una decisión de máxima importancia: representar a Uruguay en el proceso de clasificación a la Copa del Mundo Sub-20 de 2015. Una medida de la cual no se arrepiente en lo más mínimo, pese a que no ha vuelto a ser tenido en cuenta por 'la Celeste' desde ese entonces.



Las ganas de volver al equipo nacional no se extinguieron. "Todo está vinculado a tu rendimiento en los partidos. Y ahora mismo me concentro en jugar bien y en tratar de marcar goles y ayudar a New England en todo lo posible", expresó el carrilero por banda izquierda. "Esto es como una montaña rusa, con subidas y bajadas, pero al final del día no hay que marearse y uno tiene que seguir trabajando. Ojalá pueda ser convocado pronto [por Uruguay]".

En muchos sentidos, Fagúndez se sigue viendo como el adolescente al que un día le llegó la oportunidad de jugar en el primer equipo de los 'Revs', ante el hoy desaparecido Chivas USA.



"Recuerdo ese día. Me repetía que ese era el partido en el que tenía que conseguir que mi nombre se hiciera notar", explicó el futbolista. "Quise demostras que no era un chico de 15 años al que habían contratado por error. Al final del día, creo que cumplí con lo que busqué lograr en ese entonces".

Las ambiciones del sudamericano son altas. Diego no oculta sus ganas de -en algún momento- dar el salto hacia Europa. "Ojalá pueda ser cada vez un mejor jugador, para ayudar a mi equipo a ganar partidos y copas", apuntó. "Después de eso, lo que venga lo tendremos que hablar cuando eso llegue. Por ahora, me enfoco en lo que tengo, y lo disfruto".